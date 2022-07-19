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  4. ФОТО. ПСЖ представил новую домашнюю форму
Франция
19 июля 2022, 12:53 |
872
2

ФОТО. ПСЖ представил новую домашнюю форму

Чемпионы Франции будет играть в сером

19 июля 2022, 12:53 |
872
2
ФОТО. ПСЖ представил новую домашнюю форму
ФК ПСЖ

ПСЖ представил гостевой комплект формы на новый сезон. Он выполнен в светло-сером цвете с черной вертикальной полосой по центру:

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ПСЖ игровая форма фото
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Источник ФК ПСЖ
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Комментарии 2
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Rolan Stkomarovskiy
Дивні ці катарці - замість того, щоб розвивати власну державу, катарський спорт, футбол в Катарі, катарських гравців та тренерів - інвестують мільярди доларів в Париж та французів.
Ви знаєте хоча би одного нормально гравця з Катару? Може тренера катарського? Так який сенс в цих мільярдах грошах? Від того, що в Мессі буде не 310 млн у.е. (цифра умовна), а 380 млн не думаю що щось в житті планети зміниться на краще. 
Те саме стосується шейхів в Англії. Кумедні вони. Пишаються тим, що закидують гроші в іноземні держави в іноземних гравців. А самі як були - на примітивному рівні в футболі, так і залишаються там десятиліттями.
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