Франция19 июля 2022, 12:53 |
872
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ФОТО. ПСЖ представил новую домашнюю форму
Чемпионы Франции будет играть в сером
19 июля 2022, 12:53 |
872
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ПСЖ представил гостевой комплект формы на новый сезон. Он выполнен в светло-сером цвете с черной вертикальной полосой по центру:
🆕👕💎— Paris Saint-Germain (@PSG_English) July 19, 2022
The new #PSGxJordan 𝒂𝒘𝒂𝒚 kit🤩
🛒➡️ https://t.co/8ga8Aa74bQ#𝐼𝐶𝐼𝐶𝐸𝑆𝑇𝑃𝐴𝑅𝐼𝑆 pic.twitter.com/pjqPCblJUs
🆕👕💎 #𝐼𝐶𝐼𝐶𝐸𝑆𝑇𝑃𝐴𝑅𝐼𝑆 pic.twitter.com/yaygKFcmJ6— Paris Saint-Germain (@PSG_English) July 19, 2022
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Ви знаєте хоча би одного нормально гравця з Катару? Може тренера катарського? Так який сенс в цих мільярдах грошах? Від того, що в Мессі буде не 310 млн у.е. (цифра умовна), а 380 млн не думаю що щось в житті планети зміниться на краще.
Те саме стосується шейхів в Англії. Кумедні вони. Пишаються тим, що закидують гроші в іноземні держави в іноземних гравців. А самі як були - на примітивному рівні в футболі, так і залишаються там десятиліттями.