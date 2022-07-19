Англия19 июля 2022, 11:44 |
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ФОТО. Эвертон презентовал новую выездную форму
Команда Виталия Миколенко будет играть в розовом
19 июля 2022, 11:44 |
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«Эвертон» представил гостевой комплект формы на новый сезон. Команда Виталия Миколенко будет играть в непривычных для себя розовых цветах:
Let's take a closer look...🔎@hummel1923 pic.twitter.com/11YNWX898Y— Everton (@Everton) July 19, 2022
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