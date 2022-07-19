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  4. ФОТО. Эвертон презентовал новую выездную форму
Англия
19 июля 2022, 11:44 |
524
0

ФОТО. Эвертон презентовал новую выездную форму

Команда Виталия Миколенко будет играть в розовом

19 июля 2022, 11:44 |
524
0
ФОТО. Эвертон презентовал новую выездную форму
ФК Эвертон

«Эвертон» представил гостевой комплект формы на новый сезон. Команда Виталия Миколенко будет играть в непривычных для себя розовых цветах:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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A post shared by Everton (@everton)

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Эвертон игровая форма Виталий Миколенко видео фото
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Источник ФК Эвертон
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