«Дали рекордную зарплату в клубе». Колос недоволен уходом Тотовицкого

Журналист Игорь Бурбас рассказал о ситуации атакующего хавбека Андрея Тотовицкого, который недавно из «Колоса» перебрался в «Шахтер».

«В «Колосе» считают, что не очень красиво ушел Тотовицкий. Как только его «Шахтер» поманил, то он начал ныть, мол, отпустите, там Лига чемпионов и все такое. Его брали свободным агентом, рассчитывали на него и заплатили большие подъемные. Дали сотку тысяч, и не гривен. И дали рекордную в истории «Колоса» зарплату».

«А как начались спарринги, то у него то спина, то нога болит. И тренер понимает, что такой игрок ему не нужен, поэтому сказали «Шахтеру» забирать его. Там далеко не 700 тысяч евро, о которых говорят, но Колос остался в плюсе», - сказал Бурбас.

Тотовицкий уже приступил к работе с «Шахтером».