Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Дали рекордную зарплату в клубе». Колос недоволен уходом Тотовицкого
Украина. Премьер лига
19 июля 2022, 11:24 |
1309
0

«Дали рекордную зарплату в клубе». Колос недоволен уходом Тотовицкого

Журналист Игорь Бурбас рассказал подробности перехода

19 июля 2022, 11:24 |
1309
0
«Дали рекордную зарплату в клубе». Колос недоволен уходом Тотовицкого
ФК Колос

Журналист Игорь Бурбас рассказал о ситуации атакующего хавбека Андрея Тотовицкого, который недавно из «Колоса» перебрался в «Шахтер».

«В «Колосе» считают, что не очень красиво ушел Тотовицкий. Как только его «Шахтер» поманил, то он начал ныть, мол, отпустите, там Лига чемпионов и все такое. Его брали свободным агентом, рассчитывали на него и заплатили большие подъемные. Дали сотку тысяч, и не гривен. И дали рекордную в истории «Колоса» зарплату».

«А как начались спарринги, то у него то спина, то нога болит. И тренер понимает, что такой игрок ему не нужен, поэтому сказали «Шахтеру» забирать его. Там далеко не 700 тысяч евро, о которых говорят, но Колос остался в плюсе», - сказал Бурбас.

Тотовицкий уже приступил к работе с «Шахтером».

По теме:
Борячук находится на просмотре в Металлисте 1925
«Хотел усидеть на двух стульях». Днепр-1 раскритиковал Йовичевича и Шахтер
Шахтер мог продать четырех игроков на 50 млн. Все испортило правило ФИФА
Шахтер Донецк Андрей Тотовицкий Колос Ковалевка
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Чистий підкаст
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определен соперник Динамо на случай проигрыша. Жеребьевка Q3 Лиги Европы
Футбол | 18 июля 2022, 14:15 1
Определен соперник Динамо на случай проигрыша. Жеребьевка Q3 Лиги Европы
Определен соперник Динамо на случай проигрыша. Жеребьевка Q3 Лиги Европы

18 июля в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 3-го раунда отбора к ЛЕ

КОНОПЛЯНКА: «Я плакал! Коломойский меня не отпустил в Ливерпуль за €25 млн»
Футбол | 19 июля 2022, 06:35 9
КОНОПЛЯНКА: «Я плакал! Коломойский меня не отпустил в Ливерпуль за €25 млн»
КОНОПЛЯНКА: «Я плакал! Коломойский меня не отпустил в Ливерпуль за €25 млн»

Вингер «Краковии» вспомнил период, когда из «Днепра» перешел в «Севилью»

УПЛ запланировала тендер на показ матчей. Есть три претендента
Футбол | 18.07.2022, 14:50
УПЛ запланировала тендер на показ матчей. Есть три претендента
УПЛ запланировала тендер на показ матчей. Есть три претендента
Зинченко переходит в Арсенал, Соломон стал игроком Фулхэма
Футбол | 19.07.2022, 06:00
Зинченко переходит в Арсенал, Соломон стал игроком Фулхэма
Зинченко переходит в Арсенал, Соломон стал игроком Фулхэма
Игорь СУРКИС: «Делаю ошибки, но разговариваю на украинском языке»
Футбол | 19.07.2022, 08:11
Игорь СУРКИС: «Делаю ошибки, но разговариваю на украинском языке»
Игорь СУРКИС: «Делаю ошибки, но разговариваю на украинском языке»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
19.07.2022, 01:10 2
Футбол
Марина БЕХ-РОМАНЧУК: «Все получилось, что хотела»
Марина БЕХ-РОМАНЧУК: «Все получилось, что хотела»
17.07.2022, 16:29
Другие виды
Стала известна заявка Динамо на матчи с Фенербахче
Стала известна заявка Динамо на матчи с Фенербахче
17.07.2022, 17:25 11
Футбол
ФОТО. Марина Бех-Романчук в купальнике отмечает 27-летие на берегу океана
ФОТО. Марина Бех-Романчук в купальнике отмечает 27-летие на берегу океана
18.07.2022, 11:04 2
Другие виды
Украинец Проценко завоевал бронзу чемпионата мира по легкой атлетике
Украинец Проценко завоевал бронзу чемпионата мира по легкой атлетике
19.07.2022, 05:40 4
Другие виды
Траоре вернулся в Шахтер. Его Буркина-Фасо тоже охвачена войной
Траоре вернулся в Шахтер. Его Буркина-Фасо тоже охвачена войной
17.07.2022, 08:39 21
Футбол
В Шахтер не вернется. Ракицкий договорился с клубом из Турции
В Шахтер не вернется. Ракицкий договорился с клубом из Турции
17.07.2022, 12:50 26
Футбол
Рейтинг WTA. Калинина потеряла статус первой ракетки Украины
Рейтинг WTA. Калинина потеряла статус первой ракетки Украины
18.07.2022, 10:11 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем