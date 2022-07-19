Легенда Арсенала: «Зинченко - фантастическое усиление для команды»
Рэй Парлор - о вероятном трансфере украинца
Известный в прошлом хавбек сборной Англии и «Арсенала» Рэй Парлор, который выступал за команду с 1992 по 2004 год, считает вероятное подписание Александра Зинченко отличным усилением лондонцев.
«Думаю, Зинченко станет отличным подписанием. «Арсеналу» нужно закрыть позицию слева в обороне, а кроме того, он может сыграть и на других позициях».
«Фантастическое усиление, если он действительно перейдет», - сказал Парлор.
Ожидается, что украинский игрок «Манчестер Сити» уже до конца недели официально перейдет в «Арсенал».
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