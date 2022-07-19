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  4. Легенда Арсенала: «Зинченко - фантастическое усиление для команды»
Англия
19 июля 2022, 10:45 |
736
0

Легенда Арсенала: «Зинченко - фантастическое усиление для команды»

Рэй Парлор - о вероятном трансфере украинца

19 июля 2022, 10:45 |
736
0
Легенда Арсенала: «Зинченко - фантастическое усиление для команды»
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный в прошлом хавбек сборной Англии и «Арсенала» Рэй Парлор, который выступал за команду с 1992 по 2004 год, считает вероятное подписание Александра Зинченко отличным усилением лондонцев.

«Думаю, Зинченко станет отличным подписанием. «Арсеналу» нужно закрыть позицию слева в обороне, а кроме того, он может сыграть и на других позициях».

«Фантастическое усиление, если он действительно перейдет», - сказал Парлор.

Ожидается, что украинский игрок «Манчестер Сити» уже до конца недели официально перейдет в «Арсенал».

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Источник Sky Sports
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