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  4. «Не знаю, что сказать». Вацко прокомментировал закрытие каналов Футбол
Украина. Премьер лига
19 июля 2022, 09:28 |
432
0

«Не знаю, что сказать». Вацко прокомментировал закрытие каналов Футбол

Журналист не вдавался в подробности

19 июля 2022, 09:28 |
432
0
«Не знаю, что сказать». Вацко прокомментировал закрытие каналов Футбол
instagram.com

Известный журналист Виктор Вацко рассказал, что спокойно воспринял неожиданное закрытие телеканалов Футбол, где он работал комментатором.

«Я даже не знаю, что сказать. Я считаю, что комментировать должны руководители канала, официальные лица. За себя могу сказать: я воспринимаю это спокойно. Я верю, что любой конец - это начало чего-то нового».

«Я сейчас сконцентрирован на Youtube, планируем новый проект. Работы хватает», - сказал Вацко.

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Виктор Вацко телеканал Футбол 1/2/3
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Источник Вацко Live
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