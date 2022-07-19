Украина. Премьер лига19 июля 2022, 09:28 |
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«Не знаю, что сказать». Вацко прокомментировал закрытие каналов Футбол
Журналист не вдавался в подробности
19 июля 2022, 09:28 |
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Известный журналист Виктор Вацко рассказал, что спокойно воспринял неожиданное закрытие телеканалов Футбол, где он работал комментатором.
«Я даже не знаю, что сказать. Я считаю, что комментировать должны руководители канала, официальные лица. За себя могу сказать: я воспринимаю это спокойно. Я верю, что любой конец - это начало чего-то нового».
«Я сейчас сконцентрирован на Youtube, планируем новый проект. Работы хватает», - сказал Вацко.
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