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  4. Шахтер мог продать четырех игроков на 50 млн. Все испортило правило ФИФА
Украина. Премьер лига
19 июля 2022, 08:27 |
900
0

Шахтер мог продать четырех игроков на 50 млн. Все испортило правило ФИФА

Сергей Палкин рассказал о потерях клуба

19 июля 2022, 08:27 |
900
0
Шахтер мог продать четырех игроков на 50 млн. Все испортило правило ФИФА
ФК Шахтер

«Шахтер», который намерен судиться с ФИФА по поводу правила о приостановке контрактов легионеров, этим летом потерял около 50 миллионов евро.

Об этом рассказал генеральный директор клуба Сергей Палкин.

«Из-за решения ФИФА мы потеряли около 50 миллионов евро на трансферах четырех легионеров. Как только ФИФА приняла это решение, четыре игрока сразу вышли из переговоров».

«Агенты им посоветовали это, чтобы оставить нас без компенсации, а они могли перейти в новые команды на более выгодных условиях», - сказал Палкин.

Точно известно, что таким образом сорвались полноценные трансферы Манора Соломона и Тете.

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Источник BBC
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