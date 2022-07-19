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Лига Чемпионов
Мидтьюлланд
19.07.2022 20:45 - : -
АЕК Ларнака
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Лига чемпионов
19 июля 2022, 07:28 | Обновлено 19 июля 2022, 12:30
275
0

Мидтьюлланд – АЕК Ларнака. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЧ

Датчане постараются создать дома задел перед визитом на Кипр

19 июля 2022, 07:28 | Обновлено 19 июля 2022, 12:30
275
0
Мидтьюлланд – АЕК Ларнака. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЧ
ФК Мидтьюлланд

Во вторник, 19 июля, в Хернинге на поле стадиона «МСХ Арена» состоится первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором местный «Мидтьюлланд» примет кипрский АЕК из Ларнаки. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по киевскому времени.

Мидтьюлланд

Команда из Хернинга провела на данный момент лишь один официальный матч сезона-2022/2023. 15 июля в родных стенах она выяснила отношения с командой Раннерс. Это была встреча первого тура нового чемпионата Дании. Победитель в матче определен не был – ничья 1:1.

В рамках подготовки к новому сезону «Мидтьюлланд» провел три контрольных спарринга. Вначале он дважды обыграл земляков из «Оденсе». Сперва со счетом 3:2, а затем 2:1. После этого хернингцы уступили бельгийскому «Генту» со счетом 1:2.

АЕК Ларнака

Киприоты на сегодня вовсе официальных встреч сезона-2022/2023 не проводили. На их счету лишь три контрольных поединках в рамках летней подготовки.

В первой игре межсезонья АЕК одолел венский «Рапид» - 3:2. После этого у команды из Ларнаки состоялись два ничейных матча – с венгерской командой «Кишварда» и земляками из АПОЕЛа. Оба поединка завершились с одинаковым счетом 2:2.

Ориентировочные составы

Мидтьюлланд: Олафссон – Дальсгор, Святченко, Тюхосен, Андерссон, Оньедика, Эвандер, Паулинью, Исаксен, Чилухья, Дреер.

АЕК Ларнака: Пирич – Рафа Лопес, Фарай, Густаво, Дюрчо, Энглезу, Миличевич, Ойер, Томович, Тричковски, Христофору.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке хозяева смогут доказать свой перевес и добьются победы. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.40 по линии Parimatch.

19 июля, вторник

Мидтьюлланд – АЕК Ларнака
Хернинг. «МСХ Арена». 20:45
Арбитр: Новак Симонич (Сербия)
Прогноз Sport.ua – 2:0

 

Parimatch  
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прогнозы Мидтьюлланд АЕК Ларнака Лига чемпионов
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Источник Sport.ua
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