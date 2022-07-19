Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «У нас новый Шахтер. Динамо - фаворит сезона»

Наставник «Шахтера» Игор Йовичевич рассказал о сложной ситуации в клубе, а также о том, что считает «Динамо» фаворитом нового сезона УПЛ.

«Из-за правил ФИФА игроки могут свободно уйти из команды. Или же их продают за намного меньшую цену. Клуб хочет судиться с ФИФА, потому что теряет деньги. В прошлом году было потрачено около 60 миллионов евро, а теперь футболисты уходят бесплатно».

«У «Шахтера» из-за войны нет возможности защитить свои активы. Это новый «Шахтер» в ситуации войны».

«На «Динамо» это влияет меньше, потому что большинство их игроков - украинцы. У нас теперь много молодежи и несколько ветеранов вроде Пятова и Степаненко. «Динамо» - фаворит», - сказал Йовичевич.