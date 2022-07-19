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  4. Кто покажет матчи сборной Украины? УАФ ведет переговоры
Лига наций
19 июля 2022, 07:19 |
910
0

Кто покажет матчи сборной Украины? УАФ ведет переговоры

УЕФА попросят отдать права без тендера

19 июля 2022, 07:19 |
910
0
Кто покажет матчи сборной Украины? УАФ ведет переговоры
uaf.ua

По информации шоу KDK, сейчас в Украине ни один телеканал не имеет прав на трансляцию матчей национальной команды.

После того, как телеканалы Футбол 1/2/3 прекратили вещание, вопрос завис в воздухе. Сообщается, что УАФ ведет переговоры с УЕФА, чтобы права на оставшиеся матчи года без тендера просто передали одному из общенациональных каналов.

В этом году команде Александра Петракова осталось сыграть всего три матча Лиги наций, поэтому проводить тендер смысла нет. Пока нет понимания, какой канал сможет показать осенние встречи сборной.

Украине осталось сыграть против Шотландии (дважды) и Армении.

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сборная Украины по футболу Лига наций
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