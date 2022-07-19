Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жальгирис - Мальме. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Жальгирис
19.07.2022 19:00 - : -
Мальмё
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
19 июля 2022, 06:41 | Обновлено 19 июля 2022, 07:45
124
0

Жальгирис - Мальме. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Представители Литвы и Швеции проведут первый раунд выяснения отношений

19 июля 2022, 06:41 | Обновлено 19 июля 2022, 07:45
124
0
Жальгирис - Мальме. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
ФК Мальме

Во вторник, 19 июля, в Вильнюсе на поле стадиона ЛФФ состоится первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором «Жальгирис» примет «Мальме». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Жальгирис

Команда из Вильнюса в первом квалификационном раунде чемпионского евротурнира убрала со своего пути клуб «Балканы» из Косово. В первой игре на выезде литовцы добились ничьей 1:1, а в ответной на своем поле смогли выиграть. Исход встречи в Вильнюсе решился лишь в дополнительное время, когда прибалтийцам удалось лишь на 97-й минуте отметиться единственным победынм голом – 1:0.

Игры с косоварами стали для «Жальгириса» первыми в сезоне-2022/2023 официальными играми. До них команда провела пять контрольных спаррингов, в которых одержала 4 победы при одной неудаче. На почин летней подготовки вильнюсцы проиграли 1:2 «Жальгирису» из Каунаса. Далее столичная команда только побеждала – «Паневежис» (2:0), «Джюгас Телшяй» (2:1), «Судува» (5:0) и «Гагельманн» (2:1).

Мальме

Шведы в первом раунде отбора Лиги чемпионов справились с исландским «Викингуром» из Рейкьявика. В первой игре на своем поле «Мальме» победил со счетом 3:2, а в повторной встрече в гостях добился ничьей 3:3.

В настоящий момент «Мальме» в турнирной таблице высшего национального дивизиона занимает 5-е место. В 15 проведенных поединках команда набрала 27 очков, добившись 8 побед, 3 раза сыграв вничью и потерпев 4 поражения. В двух крайних на сегодня играх «Мальме» добился побед, переиграв поочередной «Варберг» (3:0 дома) и «Норрчепинг» (2:0 на выезде). Лидирует в чемпионате Швеции «Хекен», имеющий 31 балл после 14 игр.

Ориентировочные составы

Жальгирис: Гертмонас – Миколюнас, Павелич, Любисавлевич, Мамич, Кьереме, Горобцов, Буфф, Урега, Оливейра, Миличкович.

Мальме: Далин – Беймо, Нильсен, Мойсандер Ульссон, Бергет, Пенья, Кристиансен, Ларссон, Кисе Телин, Бирманчевич.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке гости смогут доказать свой перевес и добьются победы. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.72 по линии Parimatch.

19 июля, вторник

Жальгирис - Мальме
Вильнюс. «ЛФФ». 19:00
Арбитр: Георги Кабанов (Болгария)
Прогноз Sport.ua – 0:1

 

Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Динамо Загреб – Шкупи. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Мидтьюлланд – АЕК Ларнака. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпио
Лудогорец – Шемрок Роверс. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпио
прогнозы Жальгирис Вильнюс Мальме Лига чемпионов
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Футбол | 19 июля 2022, 01:10 2
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты

Турнир проходит в Англии с 6 по 31 июля

Рейтинг WTA. Калинина потеряла статус первой ракетки Украины
Теннис | 18 июля 2022, 10:11 2
Рейтинг WTA. Калинина потеряла статус первой ракетки Украины
Рейтинг WTA. Калинина потеряла статус первой ракетки Украины

Леся Цуренко продолжает возвращать утраченное

Украинец Проценко завоевал бронзу чемпионата мира по легкой атлетике
Другие виды | 19.07.2022, 05:40
Украинец Проценко завоевал бронзу чемпионата мира по легкой атлетике
Украинец Проценко завоевал бронзу чемпионата мира по легкой атлетике
Завершен групповой раунд. На женском Евро-2022 определены пары 1/4 финала
Футбол | 19.07.2022, 01:15
Завершен групповой раунд. На женском Евро-2022 определены пары 1/4 финала
Завершен групповой раунд. На женском Евро-2022 определены пары 1/4 финала
Шахтер подал иск в CAS против ФИФА на 50 миллионов евро
Футбол | 18.07.2022, 10:44
Шахтер подал иск в CAS против ФИФА на 50 миллионов евро
Шахтер подал иск в CAS против ФИФА на 50 миллионов евро
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Долетался. Российский биатлонист разбился на вертолете
Долетался. Российский биатлонист разбился на вертолете
17.07.2022, 18:30 3
Биатлон
Первая ракетка россии совершила каминг-аут
Первая ракетка россии совершила каминг-аут
18.07.2022, 19:50 7
Теннис
Деньги не на ветер. Почему Ньюкасл не покупает звездных футболистов
Деньги не на ветер. Почему Ньюкасл не покупает звездных футболистов
18.07.2022, 05:05 3
Футбол
В Шахтер не вернется. Ракицкий договорился с клубом из Турции
В Шахтер не вернется. Ракицкий договорился с клубом из Турции
17.07.2022, 12:50 26
Футбол
ФОТО. Марина Бех-Романчук в купальнике отмечает 27-летие на берегу океана
ФОТО. Марина Бех-Романчук в купальнике отмечает 27-летие на берегу океана
18.07.2022, 11:04 1
Другие виды
Сенсация! Украина вырвала победу у Литвы на Евробаскете U-20
Сенсация! Украина вырвала победу у Литвы на Евробаскете U-20
17.07.2022, 22:35 2
Баскетбол
Источник: Зинченко подписал контракт с Арсеналом до 2026 года
Источник: Зинченко подписал контракт с Арсеналом до 2026 года
18.07.2022, 22:12 3
Футбол
УПЛ запланировала тендер на показ матчей. Есть три претендента
УПЛ запланировала тендер на показ матчей. Есть три претендента
18.07.2022, 14:50
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем