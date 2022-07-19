Во вторник, 19 июля, в Вильнюсе на поле стадиона ЛФФ состоится первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором «Жальгирис» примет «Мальме». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Жальгирис

Команда из Вильнюса в первом квалификационном раунде чемпионского евротурнира убрала со своего пути клуб «Балканы» из Косово. В первой игре на выезде литовцы добились ничьей 1:1, а в ответной на своем поле смогли выиграть. Исход встречи в Вильнюсе решился лишь в дополнительное время, когда прибалтийцам удалось лишь на 97-й минуте отметиться единственным победынм голом – 1:0.

Игры с косоварами стали для «Жальгириса» первыми в сезоне-2022/2023 официальными играми. До них команда провела пять контрольных спаррингов, в которых одержала 4 победы при одной неудаче. На почин летней подготовки вильнюсцы проиграли 1:2 «Жальгирису» из Каунаса. Далее столичная команда только побеждала – «Паневежис» (2:0), «Джюгас Телшяй» (2:1), «Судува» (5:0) и «Гагельманн» (2:1).

Мальме

Шведы в первом раунде отбора Лиги чемпионов справились с исландским «Викингуром» из Рейкьявика. В первой игре на своем поле «Мальме» победил со счетом 3:2, а в повторной встрече в гостях добился ничьей 3:3.

В настоящий момент «Мальме» в турнирной таблице высшего национального дивизиона занимает 5-е место. В 15 проведенных поединках команда набрала 27 очков, добившись 8 побед, 3 раза сыграв вничью и потерпев 4 поражения. В двух крайних на сегодня играх «Мальме» добился побед, переиграв поочередной «Варберг» (3:0 дома) и «Норрчепинг» (2:0 на выезде). Лидирует в чемпионате Швеции «Хекен», имеющий 31 балл после 14 игр.

Ориентировочные составы

Жальгирис: Гертмонас – Миколюнас, Павелич, Любисавлевич, Мамич, Кьереме, Горобцов, Буфф, Урега, Оливейра, Миличкович.

Мальме: Далин – Беймо, Нильсен, Мойсандер Ульссон, Бергет, Пенья, Кристиансен, Ларссон, Кисе Телин, Бирманчевич.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке гости смогут доказать свой перевес и добьются победы. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.72 по линии Parimatch.

19 июля, вторник