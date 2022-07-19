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  4. Динамо Загреб – Шкупи. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Лига чемпионов
19 июля 2022, 03:30 | Обновлено 19 июля 2022, 03:49
28
0

Динамо Загреб – Шкупи. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Фаворит очевиден

19 июля 2022, 03:30 | Обновлено 19 июля 2022, 03:49
28
0
Динамо Загреб – Шкупи. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
ФК Динамо Загреб

Во вторник, 19 июля, в хорватском Загребе на стадионе «Максимир» состоится первый поединок второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором местное «Динамо» примет македонский «Шкупи». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Динамо Загреб

 

«Синие» по итогам прошлого сезона пятый раз подряд выиграли чемпионат Хорватии, в очередной раз подтвердив, что на внутренней арене они вне конкуренции. Гандикап над «Хайдуком», который стал серебряным призером, составил семь баллов.

За последние 17 лет всего лишь один раз загребскому «Динамо» не удалось финишировать на первой строчке в турнирной таблице. На международной арене столь выразительными успехами чемпион Хорватии похвастаться не может, однако стабильное выступление в групповых стадиях еврокубков – тоже неплохо.

Шкупи

 

Чемпион Северной Македонии уже стартовал в этом сезоне Лиги чемпионов. В первом квалификационном раунде ему противостоял «Линкольн Ред Импс» из Гибралтара. Результат оказался довольно близким, так как по сумме двух встреч македонцы выиграли 3:2.

С учетом межсезонки «Шкупи» провел 6 матчей и выиграл только в одном из них. Поражение от «Линкольна» в прошлом матче квалификации (0:2), стало четвертым за это лето. Так что в предстоящем противостоянии вполне очевидно, кто фаворит, а кто явный аутсайдер.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Динамо Загреб» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.08 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Динамо Загреб»: Ливакович – Ристовски, Бокай, Сутало, Теофиль-Катрин, Любичич, Адеми, Спикич, Оршич, Иванушеч, Петкович.

«Шкупи»: Наумовски – Брдаровски, Шежи, Сенгхор, Маргвелашвили, Кьюевен, Альварез, Хамиди, Сепас, Данфа, Адентунжи.

19 июля, вторник

«Динамо Загреб» – «Шкупи»
Загреб. Стадион «Максимир». 22:00
ТВ-трансляция на медиасервисе MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 2:0
Parimatch  
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Денис Шаховец
Денис Шаховец Sport.ua
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