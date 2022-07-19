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Украина. Премьер лига
19 июля 2022, 02:20 | Обновлено 19 июля 2022, 02:25
61
0

ОФИЦИАЛЬНО. Чайка примет участие в следующем сезоне Второй лиги

Клуб из Петропавловской Борщаговки решил не сниматься с чемпионата

19 июля 2022, 02:20 | Обновлено 19 июля 2022, 02:25
61
0
ОФИЦИАЛЬНО. Чайка примет участие в следующем сезоне Второй лиги
СК Чайка

СК «Чайка» на своем официальном сайте объявил, что примет участие в следующем сезоне чемпионата Второй лиги Украины.

«Каждый продолжает удерживать свой фронт. Мы рады вам сообщить о грядущем чемпионате Второй лиги, в котором наш клуб будет принимать участие. Мы ждем вашей поддержки на трибунах и уже начинаем работать на лучший результат. Следите за нашими обновлениями на сайте и в соц.сетях, чтобы не пропустить матчи и их результаты. Поддерживайте любимый клуб и помните, что все будет Украина», - сказано в заявлении клуба.

Футбольный сезон 2021/22 в Украине был завершен досрочно из-за вторжения российских войск на территорию страны.

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Чайка Петропавловская Борщаговка чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины
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Источник СК Чайка
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