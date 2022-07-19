ОФИЦИАЛЬНО. Чайка примет участие в следующем сезоне Второй лиги
Клуб из Петропавловской Борщаговки решил не сниматься с чемпионата
СК «Чайка» на своем официальном сайте объявил, что примет участие в следующем сезоне чемпионата Второй лиги Украины.
«Каждый продолжает удерживать свой фронт. Мы рады вам сообщить о грядущем чемпионате Второй лиги, в котором наш клуб будет принимать участие. Мы ждем вашей поддержки на трибунах и уже начинаем работать на лучший результат. Следите за нашими обновлениями на сайте и в соц.сетях, чтобы не пропустить матчи и их результаты. Поддерживайте любимый клуб и помните, что все будет Украина», - сказано в заявлении клуба.
Футбольный сезон 2021/22 в Украине был завершен досрочно из-за вторжения российских войск на территорию страны.
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