Травма колена. Звездный хавбек Баварии выбыл на полтора-два месяца

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка перенес операцию на колене. По прогнозам врачей, восстановление займет полтора-два месяца.

Таким образом, Горецка не поедет с «Баварию» на предсезонный сбор в США. Также он пропустит начало сезона.

В прошлом сезоне на счету 27-летнего Горецки 3 гола и 3 ассиста в 27 матчах за «Баварию» во всех турнирах.