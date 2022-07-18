Германия18 июля 2022, 21:09 |
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Травма колена. Звездный хавбек Баварии выбыл на полтора-два месяца
Леон Горецка перенес операцию
18 июля 2022, 21:09 |
416
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Полузащитник «Баварии» Леон Горецка перенес операцию на колене. По прогнозам врачей, восстановление займет полтора-два месяца.
Таким образом, Горецка не поедет с «Баварию» на предсезонный сбор в США. Также он пропустит начало сезона.
В прошлом сезоне на счету 27-летнего Горецки 3 гола и 3 ассиста в 27 матчах за «Баварию» во всех турнирах.
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