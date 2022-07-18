Нива Тернополь подтвердила участие в новом сезоне Первой лиги
Клуб решил не сниматься с чемпионата
«Нива» Тернополь приняла решение выступить в новом сезоне Первой Лиги. Об этом сообщил директор клуба Андрей Тихий:
«После определенных размышлений руководство футбольного клуба «Нива» (Тернополь) приняло решение продолжить выступления в Первой лиге чемпионата Украины в новом сезоне 2022/23 гг., несмотря на военное положение в Украине».
Прошлый сезон Первой лиги «Нива» завершила пятой в турнирной таблице. Долгое время участие клуба в новом сезоне было под большим вопросом.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вантух, Михайленко и Бражко перебрались в новую команду
21-летний Викентий Волошин подписал контракт до 30 июня 2023 года