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  4. Нива Тернополь подтвердила участие в новом сезоне Первой лиги
Украина. Первая лига
18 июля 2022, 18:24 | Обновлено 18 июля 2022, 18:47
347
0

Нива Тернополь подтвердила участие в новом сезоне Первой лиги

Клуб решил не сниматься с чемпионата

18 июля 2022, 18:24 | Обновлено 18 июля 2022, 18:47
347
0
Нива Тернополь подтвердила участие в новом сезоне Первой лиги
ФК Нива Тернополь

«Нива» Тернополь приняла решение выступить в новом сезоне Первой Лиги. Об этом сообщил директор клуба Андрей Тихий:

«После определенных размышлений руководство футбольного клуба «Нива» (Тернополь) приняло решение продолжить выступления в Первой лиге чемпионата Украины в новом сезоне 2022/23 гг., несмотря на военное положение в Украине».

Прошлый сезон Первой лиги «Нива» завершила пятой в турнирной таблице. Долгое время участие клуба в новом сезоне было под большим вопросом.

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