Нива Тернополь подтвердила участие в новом сезоне Первой лиги

«Нива» Тернополь приняла решение выступить в новом сезоне Первой Лиги. Об этом сообщил директор клуба Андрей Тихий:

«После определенных размышлений руководство футбольного клуба «Нива» (Тернополь) приняло решение продолжить выступления в Первой лиге чемпионата Украины в новом сезоне 2022/23 гг., несмотря на военное положение в Украине».

Прошлый сезон Первой лиги «Нива» завершила пятой в турнирной таблице. Долгое время участие клуба в новом сезоне было под большим вопросом.