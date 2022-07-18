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  4. Ювентус вступил в борьбу с Интером за Бремера
Италия
18 июля 2022, 17:42 |
208
0

Ювентус вступил в борьбу с Интером за Бремера

Два гранда Серии А борются за лучшего защитника чемпионата

18 июля 2022, 17:42 |
208
0
Ювентус вступил в борьбу с Интером за Бремера
ФК Торино. Глейсон Бремер

«Ювентус» вступил в борьбу с «Интером» за защитника «Торино» Глейсона Бремера. Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

У «Интера» уже есть договоренность по личному контракту с лучшим защитником Серии А прошлого сезона, однако согласовать сумму трансфера с «Торино» до сих пор не удалось. Сегодня вечером между руководством двух клубов состоится решающий раунд переговоров.

Если «Интер» договориться с «Торино» не сумеет, то в борьбу вступит «Ювентус». Туринский клуб готов как перебить 30-миллионное предложение «Интера», так и предложить самому Бремеру более выгодные условия личного контракта.

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Глейсон Бремер Интер Милан Торино трансферы трансферы Серии A Ювентус Джанлука Ди Марцио
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Источник Сайт Джанлуки Ди Марцио
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