ATP18 июля 2022, 17:11 |
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Нур-Султан. Марченко стартовал с победы
Украинец обыграл Григория Ломакина
18 июля 2022, 17:11 |
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Илья Марченко успешно стартовал на хардовом челленджере в Нур-Султан (Казахстан). Восьмой сеянный украинец в двух сетах обыграл хозяина турнира Григория Ломакина. Матч продолжался 1 час и 10 минут.
1-й раунд
Илья Марченко (Украина, 8) – Григорий Ломакин (Казахстан) – 6:3, 6:3
Во втором раунде Марченко сыграет с победителем матча между россиянином Яном Бондаревским и узбеком Денисом Истоминым.
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