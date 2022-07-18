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  4. Нур-Султан. Марченко стартовал с победы
ATP
18 июля 2022, 17:11 |
117
0

Нур-Султан. Марченко стартовал с победы

Украинец обыграл Григория Ломакина

18 июля 2022, 17:11 |
117
0
Нур-Султан. Марченко стартовал с победы
ФТУ. Илья Марченко

Илья Марченко успешно стартовал на хардовом челленджере в Нур-Султан (Казахстан). Восьмой сеянный украинец в двух сетах обыграл хозяина турнира Григория Ломакина. Матч продолжался 1 час и 10 минут.

1-й раунд

Илья Марченко (Украина, 8) – Григорий Ломакин (Казахстан) – 6:3, 6:3

Во втором раунде Марченко сыграет с победителем матча между россиянином Яном Бондаревским и узбеком Денисом Истоминым.

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Источник Sport.ua
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