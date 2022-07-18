Нур-Султан. Марченко стартовал с победы

Илья Марченко успешно стартовал на хардовом челленджере в Нур-Султан (Казахстан). Восьмой сеянный украинец в двух сетах обыграл хозяина турнира Григория Ломакина. Матч продолжался 1 час и 10 минут.

1-й раунд

Илья Марченко (Украина, 8) – Григорий Ломакин (Казахстан) – 6:3, 6:3

Во втором раунде Марченко сыграет с победителем матча между россиянином Яном Бондаревским и узбеком Денисом Истоминым.