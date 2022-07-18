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  4. ВИДЕО. Тухель рассказал о Лукаку. Может ли форвард вернуться в Челси?
Англия
18 июля 2022, 16:30 |
118
0

ВИДЕО. Тухель рассказал о Лукаку. Может ли форвард вернуться в Челси?

Рекордное подписание в истории клуба

18 июля 2022, 16:30 |
118
0
ВИДЕО. Тухель рассказал о Лукаку. Может ли форвард вернуться в Челси?
twitter.com/inter

Наставник «Челси» Томас Тухель рассказал о ситуации форварда Ромелу Лукаку, которого отправили в аренду миланскому «Интеру».

При этом только год назад Синие подписали Лукаку из «Интера» за рекордные 115 миллионов евро.

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Челси Ромелу Лукаку Интер Милан Томас Тухель
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Источник Sport.ua
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