Англия18 июля 2022, 16:30 |
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ВИДЕО. Тухель рассказал о Лукаку. Может ли форвард вернуться в Челси?
Рекордное подписание в истории клуба
18 июля 2022, 16:30 |
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Наставник «Челси» Томас Тухель рассказал о ситуации форварда Ромелу Лукаку, которого отправили в аренду миланскому «Интеру».
При этом только год назад Синие подписали Лукаку из «Интера» за рекордные 115 миллионов евро.
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