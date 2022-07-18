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  4. Андрей ПЯТОВ: «Привыкаем к тренеру. Йовичевич - это европейская школа»
Украина. Премьер лига
18 июля 2022, 15:50 |
387
0

Андрей ПЯТОВ: «Привыкаем к тренеру. Йовичевич - это европейская школа»

Ветеран доволен предсезонной подготовкой

18 июля 2022, 15:50 |
387
0
Андрей ПЯТОВ: «Привыкаем к тренеру. Йовичевич - это европейская школа»
ФК Шахтер

Вратарь «Шахтера» Андрей Пятов рассказал о работе с новым тренерским штабом Игора Йовичевича.

«Привыкаем к новой работе с тренерским штабом. Что-то уже получается, что-что - нет. Но еще есть время подготовиться. Общаемся с молодыми игроками. У нас, опытных игроков, сейчас такая миссия - помочь молодежи в этих условиях. Игор Йовичевич - это европейская школа. Последние годы мы работаем именно с европейской школой. Меньше физических нагрузок, но очень интенсивная и динамичная работа с мячом».

«Работаем над тактикой. В команде все хорошо. Мы понимаем, какая ситуация в стране. Все не очень радостно, потому что читаем новости из Украины», - сказал Пятов.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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