Андрей ПЯТОВ: «Привыкаем к тренеру. Йовичевич - это европейская школа»

Вратарь «Шахтера» Андрей Пятов рассказал о работе с новым тренерским штабом Игора Йовичевича.

«Привыкаем к новой работе с тренерским штабом. Что-то уже получается, что-что - нет. Но еще есть время подготовиться. Общаемся с молодыми игроками. У нас, опытных игроков, сейчас такая миссия - помочь молодежи в этих условиях. Игор Йовичевич - это европейская школа. Последние годы мы работаем именно с европейской школой. Меньше физических нагрузок, но очень интенсивная и динамичная работа с мячом».

«Работаем над тактикой. В команде все хорошо. Мы понимаем, какая ситуация в стране. Все не очень радостно, потому что читаем новости из Украины», - сказал Пятов.