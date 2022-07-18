УПЛ запланировала тендер на показ матчей. Есть три претендента

По информации шоу KDK, тендер на показ матчей чемпионата Украины нового сезона должен быть запущен на этой неделе.

После того, как телеканалы Футбол 1/2/3 прекратили вещание, главных претендентов осталось два - Мегого и Сетанта Спорт. Кроме того, часть матчей могут показать телеканалы группы 1+1.

При этом сомнительно, что один канал сможет и захочет приобретать права на все матчи.

Ожидается, что цена из-за нынешней ситуации в стране будет низкой.