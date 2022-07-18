Украина. Премьер лига18 июля 2022, 14:50 | Обновлено 18 июля 2022, 14:51
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УПЛ запланировала тендер на показ матчей. Есть три претендента
Сетанта, Мегого и 1+1
18 июля 2022, 14:50 | Обновлено 18 июля 2022, 14:51
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По информации шоу KDK, тендер на показ матчей чемпионата Украины нового сезона должен быть запущен на этой неделе.
После того, как телеканалы Футбол 1/2/3 прекратили вещание, главных претендентов осталось два - Мегого и Сетанта Спорт. Кроме того, часть матчей могут показать телеканалы группы 1+1.
При этом сомнительно, что один канал сможет и захочет приобретать права на все матчи.
Ожидается, что цена из-за нынешней ситуации в стране будет низкой.
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