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  4. Помощник Йовичевича: «Готовились к сезону в Днепре-1. Все было неожиданно»
Украина. Премьер лига
18 июля 2022, 14:30 |
385
0

Помощник Йовичевича: «Готовились к сезону в Днепре-1. Все было неожиданно»

Юрий Беньо рассказал о переходе в «Шахтер»

18 июля 2022, 14:30 |
385
0
Помощник Йовичевича: «Готовились к сезону в Днепре-1. Все было неожиданно»
ФК Шахтер. Юрий Беньо (слева)

Юрий Беньо, который долгое время работает помощником Игора Йовичевича, рассказал о переходе тренерского штаба из «Днепра-1» в «Шахтер».

– Расскажите, что входит в ваши обязанности?
– Я являюсь первым ассистентом тренера, почти все входит в мои обязанности. Контролирую работу – начиная с фитнеса и заканчивая тактикой со стандартами. Все, что есть в футболе, связано со мной.

– Как давно вы знакомы с Игорем Йовичевичем и как давно началась ваша общая работа?
– Знакомы со времен совместной игры за «Карпаты», хотя период был недлительным. Затем вместе работали в «Карпатах»: когда он начинал тренерскую карьеру, я был спортивным директором клуба, тогда помогал. Начали вместе, потом работали в Словении и «Днепре-1», так что всю дорогу, кроме периода работы Игора в Загребе, мы прошли вместе.

– Какие были эмоции перед началом работы в «Шахтере», как-то это обсуждали внутри тренерского штаба?
– Это стало неожиданной новостью, потом что мы готовились со своей предыдущей командой. Несмотря на то, что многое было под вопросом, все же проходили подготовку к чемпионату с «Днепром-1». Все случилось неожиданно, хотя в прессе достаточно много слухов было, но без конкретики.

– Какой Игор Йовичевич видит идеальную игру «Шахтера»?
– Надеюсь, мы ее увидим, хотя это процесс небыстрый. Он всегда был поклонником доминантного стиля, то есть команда должна владеть мячом. Мы должны диктовать условия на поле, а не нам.


– Насколько сложно будет без бразильских лидеров «Шахтера»?
– Это один из тех факторов, который поспособствовал тому, что мы здесь оказались. Как я уже говорил, это очень большой вызов для нас. Понимаем, что такая потеря была бы очень сложной для любого клуба, а не только для «Шахтера». Долгие годы эти футболисты были лицом команды, они были определяющими. Во многом успехи клуба были связаны с правильным миксом украинцев и бразильцев, где украинцы больше отвечали за защиту, а бразильцы – атаку. Для нас это вызов. Я люблю вызовы, люблю бороться, иначе скучно жить.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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