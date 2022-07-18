Дебютные титулы. Стали известны победители турниров АТР
Франсиско Черундоло и Максим Кресси выиграли свои первые трофеи в карьере
17 июля были сыграны финалы АТР в Бостаде и Ньюпорте.
Франсиско Черундоло в Швеции обыграл своего соотечественника Себастьяна Баэса в двух сетах со счетом 7:6 (7:4), 6:2. Для Черундоло это стал первый трофей на уровне АТР. По пути к трофею он обыграл предыдущего триумфатора этого турнира – Каспера Рууда.
- R32: Педро Соуза (Португалия, Q) - 6:4, 6:3
- R16: Каспер Рууд (Норвегия, 1) – 6:4, 3:6, 7:5
- QF: Аслан Карацев (россия) – 7:5, 6:1
- SF: Пабло Карреньо-Буста (Испания, 5) – 6:3, 6:2
- Final: Себастьян Баэс (Аргентина, 8) – 7:6 (7:4), 6:2
Стоит отметить, что Себастьян Баэс играл в своем третьем финале за год. А также аргентинец выбил россиянина Андрея Рублева, тем самым оформив себе первую победу в карьере над игроком топ-10.
Instagram. Максим Кресси
Закрыл травяной сезон турнир в Ньюпорте, победителем которого стал Максим Кресси. В финале американец сотворил невероятный камбэк. После проигранного первого сета со счетом 2:6 своему оппоненту с Казахстана Александру Бублику, Максим уступал и во втором сете со счетом *0:3 (30:40), но невероятным образом вернулся в игру и взял 6 геймов подряд! Третий сет также остался за Кресси на решающем тай-брейке. Как итог – 2:6, 6:4, 7:6 (7:3) в пользу представителя США и куча нецензурной лексики от Бублика.
- R32: BYE
- R16: Митчелл Крюгер (США, Q) – 6:3, 6:4
- QF: Стив Джонсон (США) – 6:7 (3:7), 6:4, 6:4
- SF: Джон Изнер (США, 2) – 6:2, 4:6, 6:3
- Final: Александр Бублик (Казахстан, 3) – 2:6, 6:3, 7:6 (7:3)
Хоть Александр и упустил абсолютно выигранный матч, но в рейтинге все же поднялся. Теперь представитель Казахстана является 39-й ракеткой в мировом рейтинге АТР.
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