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  4. Президент Зари: «Покупаем легионеров, а ФИФА дает им уйти без компенсации»
Украина. Премьер лига
18 июля 2022, 13:10 |
566
0

Президент Зари: «Покупаем легионеров, а ФИФА дает им уйти без компенсации»

Евгений Геллер недоволен правилами ФИФА

18 июля 2022, 13:10 |
566
0
Президент Зари: «Покупаем легионеров, а ФИФА дает им уйти без компенсации»
zarya-lugansk.com

Президент «Зари» Евгений Геллер оценил состав команды, а также высказался о правиле ФИФА, которое дает легионерам право приостановить контракт и покинуть команду.

Этим правилом крайне недоволен «Шахтер», который готов судиться с ФИФА.

«У нас первый раз иностранный тренер, долго вели разговор с Патриком ван Леувеном. Первый наш опыт такой, и надеюсь, что он будет удачным. Сейчас в команде около 40 игроков, у наставника есть выбор. Теперь он должен выбрать, кто ему нужен, а кого можно отдать в аренду».

«Легионеры? Правило ФИФА о приостановке контрактов, мягко говоря, сложно назвать справедливым. Многих игроков мы покупали, мы из них сделали футболистов, а ФИФА дает им право приостановить контракт без компенсации. Думаю, клуб выйдет победителем из этой ситуации».

«В следующем году «Заре» 100 лет, и надеюсь, что клуб переживет и нас, и наших детей. Будет прославлять Украину в Европе и мире», - сказал Геллер.

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Заря Луганск Евгений Геллер ФИФА
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Источник ФК Заря
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