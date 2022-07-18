Италия18 июля 2022, 12:30 |
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ФОТО. Моуриньо показал татуировку с тремя европейскими кубками
Тренер похвастался достижениями в еврокубках
18 июля 2022, 12:30 |
866
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Тренер «Ромы» Жозе Моуриньо похвастался татуировкой, которую он сделал в честь завоевания в прошлом сезоне очередного трофея - кубка Лиги конференций.
Наставник стал первым, кто выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций. «Я единственный, кто имеет право на такую татуировку», - заявил Моуриньо.
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