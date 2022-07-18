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  4. ФОТО. Моуриньо показал татуировку с тремя европейскими кубками
Италия
18 июля 2022, 12:30 |
866
0

ФОТО. Моуриньо показал татуировку с тремя европейскими кубками

Тренер похвастался достижениями в еврокубках

18 июля 2022, 12:30 |
866
0
ФОТО. Моуриньо показал татуировку с тремя европейскими кубками
Getty Images/Global Images Ukraine

Тренер «Ромы» Жозе Моуриньо похвастался татуировкой, которую он сделал в честь завоевания в прошлом сезоне очередного трофея - кубка Лиги конференций.

Наставник стал первым, кто выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций. «Я единственный, кто имеет право на такую татуировку», - заявил Моуриньо.
 

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Источник Sport.ua
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