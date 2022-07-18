Голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин попал в сферу интересов «Марселя». Сообщается, что французский клуб ищет замену Стиве Манданда, который перешел в «Ренн».

Основным голкипером «Марселя» является испанец Пау Лопес, который прошлый сезон провел не очень ровно. Однако доверие со стороны Хосе Сампаоли к нему все равно есть. Поэтому «провансальцы» хотят выйти на трансферный рынок с целью найти второго голкипера.

Среди кандидатов – 20-летний голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин. Также «Марсель» рассматривает кандидатуры Альбана Ляфона («Нант»), Поля Бернардони («Анже»), Мэтта Тернер («Арсенал»), Рубена Бланко («Сельта») и Люки Зидана, который сейчас пребывает без клуба.