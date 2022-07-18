Рейтинг ATP. Крутых и Белинский обновили личные рекорды
Франсиско Черундоло дебютирует в первой тридцатке
Мужчины на прошлой неделе провели два турнира ATP 250 в Бостаде и в Ньюпорте.
На грунтовых соревнованиях победил аргентинец Франсиско Черундоло, он впервые в карьере ворвался в топ-30 мирового рейтинга.
На траве в Ньюпорте лучше всего показал себя представитель США Максим Кресси. Американец тоже обновил личное достижение (33).
В первой десятке без изменений.
Топ-10 рейтинга ATP
Что касается украинцев, то Алексей Крутых, Олег Приходько и Вячеслав Белинский обновили личные достижения. Алексей продолжает оставаться первой ракеткой Украины. Виталий Сачко отыграл два десятка позиций, Илья Марченко немного потерял.
Украинцы в топ-800 рейтинга ATP
В Чемпионской гонке Андрей Рублев и Феликс Оже-Альяссим поменялись местами, но первая восьмерка не изменилась.
Чемпионская гонка ATP
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