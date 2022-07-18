Рейтинг WTA. Калинина потеряла статус первой ракетки Украины
Леся Цуренко продолжает возвращать утраченное
На прошлой неделе женщины сыграли два грунтовых турнира WTA 250 в Лозанне и в Будапеште.
В Швейцарии победила хорватка Петра Мартич, которая благодаря этому успеху теперь находится в пяти строчках от первой полусотни. В Венгрии лучшей оказалась американка Бернарда Пера, это позволило ей вернуться в топ-100.
В первой десятке состоялось одно изменение – американки Джессика Пегула и Даниэль Коллинз поменялись местами. Для Пегулы седьмая позиция – личный рекорд.
Топ-10 рейтинга WTA
Что касается украинок, то Ангелина Калинина потеряла статус первой ракетки Украины и выбыла за пределы первой полусотни. Марта Костюк, Даяна Ястремская и Леся Цуренко немного улучшили свои позиции.
Украинки в рейтинге WTA
В Чемпионской гонке особых изменений не произошло, первая восьмерка осталась прежней.
Чемпионская гонка WTA
Леся Цуренко продолжает прогрессировать и здесь, очень солидно поднялась Катерина Байндл. Наши первые три ракетки немного потеряли.
Украинки в Чемпионской гонке WTA
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