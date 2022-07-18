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  4. Рейтинг WTA. Калинина потеряла статус первой ракетки Украины
WTA
18 июля 2022, 10:11 |
348
0

Рейтинг WTA. Калинина потеряла статус первой ракетки Украины

Леся Цуренко продолжает возвращать утраченное

18 июля 2022, 10:11 |
348
0
Рейтинг WTA. Калинина потеряла статус первой ракетки Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина и Леся Цуренко

На прошлой неделе женщины сыграли два грунтовых турнира WTA 250 в Лозанне и в Будапеште.

В Швейцарии победила хорватка Петра Мартич, которая благодаря этому успеху теперь находится в пяти строчках от первой полусотни. В Венгрии лучшей оказалась американка Бернарда Пера, это позволило ей вернуться в топ-100.

В первой десятке состоялось одно изменение – американки Джессика Пегула и Даниэль Коллинз поменялись местами. Для Пегулы седьмая позиция – личный рекорд.

Топ-10 рейтинга WTA

Что касается украинок, то Ангелина Калинина потеряла статус первой ракетки Украины и выбыла за пределы первой полусотни. Марта Костюк, Даяна Ястремская и Леся Цуренко немного улучшили свои позиции. 

Украинки в рейтинге WTA


В Чемпионской гонке особых изменений не произошло, первая восьмерка осталась прежней.

Чемпионская гонка WTA

Леся Цуренко продолжает прогрессировать и здесь, очень солидно поднялась Катерина Байндл. Наши первые три ракетки немного потеряли.

Украинки в Чемпионской гонке WTA

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рейтинг WTA Катерина Байндл (Козлова) Ангелина Калинина Даяна Ястремская Катарина Завацкая Марта Костюк Дарья Снигур Даниэль Коллинс Ига Свёнтек Онс Жабер Джессика Пегула Петра Мартич
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Источник Sport.ua
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