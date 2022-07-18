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  4. Аталанта хочет подписать Эль-Шаарави
Италия
18 июля 2022, 09:16 | Обновлено 18 июля 2022, 09:22
410
0

Аталанта хочет подписать Эль-Шаарави

Форвард «Ромы» может сменить клубную прописку

18 июля 2022, 09:16 | Обновлено 18 июля 2022, 09:22
410
0
Аталанта хочет подписать Эль-Шаарави
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефан Эль-Шаарави

«Аталанта» заинтересована в подписании нападающего «Ромы» Стефана Эль Шаарави.

29-летний вингер имеет действующий контракт с «Ромой», рассчитанный до июня 2023 года, однако не является определяющим игроком в римском клубе.

В прошлом сезоне Эль Шаарави забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу в 36 матчах за «Рому».

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Источник твиттер Николо Скиры
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