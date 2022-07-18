Италия18 июля 2022, 09:16 | Обновлено 18 июля 2022, 09:22
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Аталанта хочет подписать Эль-Шаарави
Форвард «Ромы» может сменить клубную прописку
18 июля 2022, 09:16 | Обновлено 18 июля 2022, 09:22
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«Аталанта» заинтересована в подписании нападающего «Ромы» Стефана Эль Шаарави.
29-летний вингер имеет действующий контракт с «Ромой», рассчитанный до июня 2023 года, однако не является определяющим игроком в римском клубе.
В прошлом сезоне Эль Шаарави забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу в 36 матчах за «Рому».
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