Аталанта хочет подписать Эль-Шаарави

«Аталанта» заинтересована в подписании нападающего «Ромы» Стефана Эль Шаарави.

29-летний вингер имеет действующий контракт с «Ромой», рассчитанный до июня 2023 года, однако не является определяющим игроком в римском клубе.

В прошлом сезоне Эль Шаарави забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу в 36 матчах за «Рому».