Жеребьевка Q3 Лиги конференций. Для Зари и Ворсклы. Смотреть онлайн. LIVE

Жеребьевка третьего отборочного раунда (Q3) Лиги конференций 2022/23 пройдет в швейцарском Ньоне 18 июля, начало – в 15:00 по Киеву.

Луганская «Заря» стартует именно с 3-го раунда (в статусе сеяного), а вот несеяной «Ворскле» надо еще преодолеть барьер в виде шведского АИК в Q2 (оба матча пройдут в Стокгольме 21 и 28 июля).

Возможные соперники Зари в Q3 Лиги конференций

Победитель пары Сепси (Румыния) – Олимпия (Словения)

Сепси (Румыния) – Олимпия (Словения) Победитель пары Влазния (Албания) – Университатя Крайова (Румыния)

Влазния (Албания) – Университатя Крайова (Румыния) Победитель пары Копер (Словения) – Вадуц (Лихтенштейн)

Копер (Словения) – Вадуц (Лихтенштейн) Победитель пары Петрокуб (Молдова) – Лачи (Албания)

Петрокуб (Молдова) – Лачи (Албания) Панатинаикос (Греция)

Возможные соперники Ворсклы в Q3 Лиги конференций (если обыграет АИК в Q2)

Победитель пары Ракув (Польша) / Астана (Казахстан)﻿

Ракув (Польша) / Астана (Казахстан)﻿ Победитель пары Истанбул Башакшехир (Турция) / Маккаби Нетания (Израиль)

Истанбул Башакшехир (Турция) / Маккаби Нетания (Израиль) Победитель пары Валмиера (Латвия) / Шкендия (Северная Македония)

Валмиера (Латвия) / Шкендия (Северная Македония) Победитель пары Спарта Прага (Чехия) / Викинг (Норвегия)

На этой стадии участники разбиты на два потока: Путь чемпионов и Основной путь.

Путь чемпионов: 8 победителей второго отборочного раунда (Путь чемпионов) + 2 команды, вылетевшие из первого отборочного раунда Лиги чемпионов. Жеребьевка начнется с первой группы и будет проводиться без посева. Команды из первых шаров в парах будут хозяевами первого матча.

Основной путь: 9 новых участников + 45 победителей основного пути второго отборочного раунда. Участники были разбиты на 3 группы по 8 команд (группы 1–3) и три группы по 10 команд (группы 4–6). В каждой из групп команды равномерно были распределены по двум корзинам (сеяные и несеяные), согласно своим клубным коэффициентам на начало сезона. Команды из одной ассоциации на этой стадии встретиться не могут. Поскольку матчи второго отборочного раунда завершатся только 28 июля, в целях жеребьевки за коэффициент пары брался коэффициент ее более рейтингового клуба.

Порядок жеребьевки. В ходе жеребьевки для групп 1–3 клубам в случайном порядке присвоят номера: 1–4 для сеяных и 5–8 для несеяных. Шары с номерами сеяных поместят в одну чашу, с номерами несеяных – в другую. Из каждой чаши возьмут по шару, поместят их в пустую чашу посередине и перемешают. После этого выберут из нее случайным образом один шар и продемонстрируют номер, который он содержит. Затем продемонстрируют номер из второго шара. Таким образом будет сформирована пара. Команды с номерами из первого шара будут хозяевами первого матча. Результат распространяется на все три группы. Аналогичную процедуру проделают для групп 4–6, где команды тоже получат номера: 1–5 для сеяных и 6–10 для несеяных.

Матчи третьего отборочного раунда Q3 пройдут 4 и 11 августа. В случае необходимости после ответного матча предусмотрены дополнительное время и серия пенальти. Победители пар получат право сыграть в раунде плей-офф (Q4), жеребьевка которого состоится 2 августа.

Лига конференций 2022/23

3-й раунд квалификации (Q3), 4 и 11 августа

Путь чемпионов

Группа 1

Проигравшие в указанных парах

РФШ (LVA)

Ла Фиорита (SMR) / Балкани (KOS)

Викингур (ISL) / ТНС (WAL)

Сутьеска (MNE) / Клаксвик (FRO)

Хибернианс (MLT) / Левадия (EST)

﻿Лех (POL) / Динамо Батуми (GEO)

Группа 2

Проигравшие в указанных парах

Шахтер Солигорск (BLR)

Тирана (ALB) / Зриньски (BIH)

ЧФР (ROU) / Интер Эскальдес (AND)

Тобол (KAZ) / Линкольн Ред Импс (GIB)

Основной путь

Группа 1

Сеяные

Ракув (POL) / Астана (KAZ)﻿

Истанбул Башакшехир (TUR) / Маккаби Нетания (ISR)

Валмиера (LVA) / Шкендия (MKD)

Спарта Прага (CZE) / Викинг (NOR)

Несеяные

Спартак Трнава (SVK) / Ньютаун (WAL)

Брейдаблик (ISL) / Будучность (MNE)

Мазервелл (SCO) / Слайго Роверс (IRL)

АИК (SWE) / Ворскла (UKR)

Группа 2

Сеяные

Лиепая (LVA) / Янг Бойз (SUI)﻿

Гимарайнш (POR)﻿ / Пушкаш-Академия (HUN)

Андерлехт (BEL)

Судува (LTU) / Виборг (DEN)

Несеяные

КуПС (FIN) / ﻿Милсами (MDA)

Хайдук (CRO)

Б-36 (FRO) / Тре Фиори (SMR)

Арарат-Армения (ARM) / Пайде (EST)

Группа 3

Сеяные

Базель (SUI) / Крузейдерс (NIR)

Тузла Сити (BIH) / Алкмаар (NED)﻿

Антверпен (BEL) / Дрита (KOS)

ЦСКА София (BUL) / Македония (MKD)

Несеяные

Погонь (POL) / Брондбю (DEN)﻿

Данди Юнайтед (SCO)

Сент-Патрикс (IRL) / Мура (SVN)

Сейняйоки (FIN)﻿ / Лиллестрем (NOR)﻿

Группа 4

Сеяные

Зиря (AZE)﻿ / Маккаби Тель-Авив (ISR)

Ботев (BUL)﻿ / АПОЕЛ (CYP)

Сабуртало (GEO) / ФКСБ (ROU)

Жил Висенте (POR)

Вольфсберг (AUT)

Несеяные

Ружомберок (SVK) / Рига (LVA)

Кызыл-Жар (KAZ) / Осиек (CRO)﻿﻿

Викингур (FRO) / ДАК-1904 (SVK)

Гзира Юнайтед (MLT) / Раднички (SRB)

Гомель (BLR) / Арис (GRE)

Группа 5

Сеяные

Твенте (NED)

Мольде (NOR)﻿ / Эльфсборг (SWE)

Рапид Вена (AUT)﻿ / Лехия (POL)

Хапоэль Беэр-Шева (ISR) / Динамо Минск (BLR)

Левски (BUL) / ПАОК (GRE)﻿

Несеяные

Лугано (SUI)

Кайрат (KAZ) / Кишварда (HUN)﻿

Арис Лимассол (CYP) / Нефтчи (AZE)

Вележ (BIH) / Хамрун Спартанс (MLT)

Расинг Юнион (LUX) / Чукарички (SRB)﻿

Группа 6

Сеяные

Сент-Джозефс (GIB) / Славия Прага (CZE)

Заря (UKR)

БАТЭ (BLR) / Коньяспор (TUR)﻿

Риека (CRO) / Юргорден (SWE)

Фехервар (HUN) / Габала (AZE)﻿

Несеяные