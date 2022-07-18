Жеребьевка Q3 Лиги конференций. Для Зари и Ворсклы. Смотреть онлайн. LIVE
Следите за трансляцией церемонии из Ньона 18 июля в 15:00 по Киеву
Жеребьевка третьего отборочного раунда (Q3) Лиги конференций 2022/23 пройдет в швейцарском Ньоне 18 июля, начало – в 15:00 по Киеву.
Луганская «Заря» стартует именно с 3-го раунда (в статусе сеяного), а вот несеяной «Ворскле» надо еще преодолеть барьер в виде шведского АИК в Q2 (оба матча пройдут в Стокгольме 21 и 28 июля).
Возможные соперники Зари в Q3 Лиги конференций
- Победитель пары Сепси (Румыния) – Олимпия (Словения)
- Победитель пары Влазния (Албания) – Университатя Крайова (Румыния)
- Победитель пары Копер (Словения) – Вадуц (Лихтенштейн)
- Победитель пары Петрокуб (Молдова) – Лачи (Албания)
- Панатинаикос (Греция)
Возможные соперники Ворсклы в Q3 Лиги конференций (если обыграет АИК в Q2)
- Победитель пары Ракув (Польша) / Астана (Казахстан)
- Победитель пары Истанбул Башакшехир (Турция) / Маккаби Нетания (Израиль)
- Победитель пары Валмиера (Латвия) / Шкендия (Северная Македония)
- Победитель пары Спарта Прага (Чехия) / Викинг (Норвегия)
На этой стадии участники разбиты на два потока: Путь чемпионов и Основной путь.
Путь чемпионов: 8 победителей второго отборочного раунда (Путь чемпионов) + 2 команды, вылетевшие из первого отборочного раунда Лиги чемпионов. Жеребьевка начнется с первой группы и будет проводиться без посева. Команды из первых шаров в парах будут хозяевами первого матча.
Основной путь: 9 новых участников + 45 победителей основного пути второго отборочного раунда. Участники были разбиты на 3 группы по 8 команд (группы 1–3) и три группы по 10 команд (группы 4–6). В каждой из групп команды равномерно были распределены по двум корзинам (сеяные и несеяные), согласно своим клубным коэффициентам на начало сезона. Команды из одной ассоциации на этой стадии встретиться не могут. Поскольку матчи второго отборочного раунда завершатся только 28 июля, в целях жеребьевки за коэффициент пары брался коэффициент ее более рейтингового клуба.
Порядок жеребьевки. В ходе жеребьевки для групп 1–3 клубам в случайном порядке присвоят номера: 1–4 для сеяных и 5–8 для несеяных. Шары с номерами сеяных поместят в одну чашу, с номерами несеяных – в другую. Из каждой чаши возьмут по шару, поместят их в пустую чашу посередине и перемешают. После этого выберут из нее случайным образом один шар и продемонстрируют номер, который он содержит. Затем продемонстрируют номер из второго шара. Таким образом будет сформирована пара. Команды с номерами из первого шара будут хозяевами первого матча. Результат распространяется на все три группы. Аналогичную процедуру проделают для групп 4–6, где команды тоже получат номера: 1–5 для сеяных и 6–10 для несеяных.
Матчи третьего отборочного раунда Q3 пройдут 4 и 11 августа. В случае необходимости после ответного матча предусмотрены дополнительное время и серия пенальти. Победители пар получат право сыграть в раунде плей-офф (Q4), жеребьевка которого состоится 2 августа.
Лига конференций 2022/23
3-й раунд квалификации (Q3), 4 и 11 августа
Путь чемпионов
Группа 1
Проигравшие в указанных парах
- РФШ (LVA)
- Ла Фиорита (SMR) / Балкани (KOS)
- Викингур (ISL) / ТНС (WAL)
- Сутьеска (MNE) / Клаксвик (FRO)
- Хибернианс (MLT) / Левадия (EST)
- Лех (POL) / Динамо Батуми (GEO)
Группа 2
Проигравшие в указанных парах
- Шахтер Солигорск (BLR)
- Тирана (ALB) / Зриньски (BIH)
- ЧФР (ROU) / Интер Эскальдес (AND)
- Тобол (KAZ) / Линкольн Ред Импс (GIB)
Основной путь
Группа 1
Сеяные
- Ракув (POL) / Астана (KAZ)
- Истанбул Башакшехир (TUR) / Маккаби Нетания (ISR)
- Валмиера (LVA) / Шкендия (MKD)
- Спарта Прага (CZE) / Викинг (NOR)
Несеяные
- Спартак Трнава (SVK) / Ньютаун (WAL)
- Брейдаблик (ISL) / Будучность (MNE)
- Мазервелл (SCO) / Слайго Роверс (IRL)
- АИК (SWE) / Ворскла (UKR)
Группа 2
Сеяные
- Лиепая (LVA) / Янг Бойз (SUI)
- Гимарайнш (POR) / Пушкаш-Академия (HUN)
- Андерлехт (BEL)
- Судува (LTU) / Виборг (DEN)
Несеяные
- КуПС (FIN) / Милсами (MDA)
- Хайдук (CRO)
- Б-36 (FRO) / Тре Фиори (SMR)
- Арарат-Армения (ARM) / Пайде (EST)
Группа 3
Сеяные
- Базель (SUI) / Крузейдерс (NIR)
- Тузла Сити (BIH) / Алкмаар (NED)
- Антверпен (BEL) / Дрита (KOS)
- ЦСКА София (BUL) / Македония (MKD)
Несеяные
- Погонь (POL) / Брондбю (DEN)
- Данди Юнайтед (SCO)
- Сент-Патрикс (IRL) / Мура (SVN)
- Сейняйоки (FIN) / Лиллестрем (NOR)
Группа 4
Сеяные
- Зиря (AZE) / Маккаби Тель-Авив (ISR)
- Ботев (BUL) / АПОЕЛ (CYP)
- Сабуртало (GEO) / ФКСБ (ROU)
- Жил Висенте (POR)
- Вольфсберг (AUT)
Несеяные
- Ружомберок (SVK) / Рига (LVA)
- Кызыл-Жар (KAZ) / Осиек (CRO)
- Викингур (FRO) / ДАК-1904 (SVK)
- Гзира Юнайтед (MLT) / Раднички (SRB)
- Гомель (BLR) / Арис (GRE)
Группа 5
Сеяные
- Твенте (NED)
- Мольде (NOR) / Эльфсборг (SWE)
- Рапид Вена (AUT) / Лехия (POL)
- Хапоэль Беэр-Шева (ISR) / Динамо Минск (BLR)
- Левски (BUL) / ПАОК (GRE)
Несеяные
- Лугано (SUI)
- Кайрат (KAZ) / Кишварда (HUN)
- Арис Лимассол (CYP) / Нефтчи (AZE)
- Вележ (BIH) / Хамрун Спартанс (MLT)
- Расинг Юнион (LUX) / Чукарички (SRB)
Группа 6
Сеяные
- Сент-Джозефс (GIB) / Славия Прага (CZE)
- Заря (UKR)
- БАТЭ (BLR) / Коньяспор (TUR)
- Риека (CRO) / Юргорден (SWE)
- Фехервар (HUN) / Габала (AZE)
Несеяные
- Сепси (ROU) / Олимпия Любляна (SVN)
- Влазния (ALB) / Университатя Крайова (ROU)
- Копер (SVN) / Вадуц (LIE)
- Петрокуб (MDA) / Лячи (ALB)
- Панатинаикос (GRE)
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