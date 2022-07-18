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Лига конференций
18 июля 2022, 07:48 | Обновлено 18 июля 2022, 08:20
406
0

Жеребьевка Q3 Лиги конференций. Для Зари и Ворсклы. Смотреть онлайн. LIVE

Следите за трансляцией церемонии из Ньона 18 июля в 15:00 по Киеву

18 июля 2022, 07:48 | Обновлено 18 июля 2022, 08:20
406
0
Жеребьевка Q3 Лиги конференций. Для Зари и Ворсклы. Смотреть онлайн. LIVE
УЕФА

Жеребьевка третьего отборочного раунда (Q3) Лиги конференций 2022/23 пройдет в швейцарском Ньоне 18 июля, начало – в 15:00 по Киеву.

Луганская «Заря» стартует именно с 3-го раунда (в статусе сеяного), а вот несеяной «Ворскле» надо еще преодолеть барьер в виде шведского АИК в Q2 (оба матча пройдут в Стокгольме 21 и 28 июля).

Возможные соперники  Зари в Q3 Лиги конференций

  • Победитель пары  Сепси (Румыния) –  Олимпия (Словения)
  • Победитель пары  Влазния (Албания) –  Университатя Крайова (Румыния)
  • Победитель пары  Копер (Словения) –  Вадуц (Лихтенштейн)
  • Победитель пары  Петрокуб (Молдова) –  Лачи (Албания)
  •  Панатинаикос (Греция)

Возможные соперники  Ворсклы в Q3 Лиги конференций (если обыграет АИК в Q2)

  • Победитель пары  Ракув (Польша) /  Астана (Казахстан)﻿
  • Победитель пары  Истанбул Башакшехир (Турция) /  Маккаби Нетания (Израиль)
  • Победитель пары  Валмиера (Латвия) /  Шкендия (Северная Македония)
  • Победитель пары  Спарта Прага (Чехия) /  Викинг (Норвегия)

На этой стадии участники разбиты на два потока: Путь чемпионов и Основной путь.

Путь чемпионов: 8 победителей второго отборочного раунда (Путь чемпионов) + 2 команды, вылетевшие из первого отборочного раунда Лиги чемпионов. Жеребьевка начнется с первой группы и будет проводиться без посева. Команды из первых шаров в парах будут хозяевами первого матча.

Основной путь: 9 новых участников + 45 победителей основного пути второго отборочного раунда. Участники были разбиты на 3 группы по 8 команд (группы 1–3) и три группы по 10 команд (группы 4–6). В каждой из групп команды равномерно были распределены по двум корзинам (сеяные и несеяные), согласно своим клубным коэффициентам на начало сезона. Команды из одной ассоциации на этой стадии встретиться не могут. Поскольку матчи второго отборочного раунда завершатся только 28 июля, в целях жеребьевки за коэффициент пары брался коэффициент ее более рейтингового клуба.

Порядок жеребьевки. В ходе жеребьевки для групп 1–3 клубам в случайном порядке присвоят номера: 1–4 для сеяных и 5–8 для несеяных. Шары с номерами сеяных поместят в одну чашу, с номерами несеяных – в другую. Из каждой чаши возьмут по шару, поместят их в пустую чашу посередине и перемешают. После этого выберут из нее случайным образом один шар и продемонстрируют номер, который он содержит. Затем продемонстрируют номер из второго шара. Таким образом будет сформирована пара. Команды с номерами из первого шара будут хозяевами первого матча. Результат распространяется на все три группы. Аналогичную процедуру проделают для групп 4–6, где команды тоже получат номера: 1–5 для сеяных и 6–10 для несеяных.

Матчи третьего отборочного раунда Q3 пройдут 4 и 11 августа. В случае необходимости после ответного матча предусмотрены дополнительное время и серия пенальти. Победители пар получат право сыграть в раунде плей-офф (Q4), жеребьевка которого состоится 2 августа.

📺 Видеотрансляция

Лига конференций 2022/23

3-й раунд квалификации (Q3), 4 и 11 августа

Путь чемпионов

Группа 1

Проигравшие в указанных парах

  • РФШ (LVA)
  • Ла Фиорита (SMR) / Балкани (KOS)
  • Викингур (ISL) / ТНС (WAL)
  • Сутьеска (MNE) / Клаксвик (FRO)
  • Хибернианс (MLT) / Левадия (EST)
  • ﻿Лех (POL) / Динамо Батуми (GEO)

Группа 2

Проигравшие в указанных парах

  • Шахтер Солигорск (BLR)
  • Тирана (ALB) / Зриньски (BIH)
  • ЧФР (ROU) / Интер Эскальдес (AND)
  • Тобол (KAZ) / Линкольн Ред Импс (GIB)

Основной путь

Группа 1

Сеяные

  • Ракув (POL) / Астана (KAZ)﻿
  • Истанбул Башакшехир (TUR) / Маккаби Нетания (ISR)
  • Валмиера (LVA) / Шкендия (MKD)
  • Спарта Прага (CZE) / Викинг (NOR)

Несеяные

  • Спартак Трнава (SVK) / Ньютаун (WAL)
  • Брейдаблик (ISL) / Будучность (MNE)
  • Мазервелл (SCO) / Слайго Роверс (IRL)
  • АИК (SWE) / Ворскла (UKR)

Группа 2

Сеяные

  • Лиепая (LVA) / Янг Бойз (SUI)﻿
  • Гимарайнш (POR)﻿ / Пушкаш-Академия (HUN)
  • Андерлехт (BEL)
  • Судува (LTU) / Виборг (DEN)

Несеяные

  • КуПС (FIN) / ﻿Милсами (MDA)
  • Хайдук (CRO)
  • Б-36 (FRO) / Тре Фиори (SMR)
  • Арарат-Армения (ARM) / Пайде (EST)

Группа 3

Сеяные

  • Базель (SUI) / Крузейдерс (NIR)
  • Тузла Сити (BIH) / Алкмаар (NED)﻿
  • Антверпен (BEL) / Дрита (KOS)
  • ЦСКА София (BUL) / Македония (MKD)

Несеяные

  • Погонь (POL) / Брондбю (DEN)﻿
  • Данди Юнайтед (SCO)
  • Сент-Патрикс (IRL) / Мура (SVN)
  • Сейняйоки (FIN)﻿ / Лиллестрем (NOR)﻿

Группа 4

Сеяные

  • Зиря (AZE)﻿ / Маккаби Тель-Авив (ISR)
  • Ботев (BUL)﻿ / АПОЕЛ (CYP)
  • Сабуртало (GEO) / ФКСБ (ROU)
  • Жил Висенте (POR)
  • Вольфсберг (AUT)

Несеяные

  • Ружомберок (SVK) / Рига (LVA)
  • Кызыл-Жар (KAZ) / Осиек (CRO)﻿﻿
  • Викингур (FRO) / ДАК-1904 (SVK)
  • Гзира Юнайтед (MLT) / Раднички (SRB)
  • Гомель (BLR) / Арис (GRE)

Группа 5

Сеяные

  • Твенте (NED)
  • Мольде (NOR)﻿ / Эльфсборг (SWE)
  • Рапид Вена (AUT)﻿ / Лехия (POL)
  • Хапоэль Беэр-Шева (ISR) / Динамо Минск (BLR)
  • Левски (BUL) / ПАОК (GRE)﻿

Несеяные

  • Лугано (SUI)
  • Кайрат (KAZ) / Кишварда (HUN)﻿
  • Арис Лимассол (CYP) / Нефтчи (AZE)
  • Вележ (BIH) / Хамрун Спартанс (MLT)
  • Расинг Юнион (LUX) / Чукарички (SRB)﻿

Группа 6

Сеяные

  • Сент-Джозефс (GIB) / Славия Прага (CZE)
  • Заря (UKR)
  • БАТЭ (BLR) / Коньяспор (TUR)﻿
  • Риека (CRO) / Юргорден (SWE)
  • Фехервар (HUN) / Габала (AZE)﻿

Несеяные

  • Сепси (ROU)﻿ / Олимпия Любляна (SVN)
  • Влазния (ALB) / Университатя Крайова (ROU)
  • Копер (SVN) / Вадуц (LIE)
  • Петрокуб (MDA) / Лячи (ALB)
  • Панатинаикос (GRE)
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Источник Sport.ua
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