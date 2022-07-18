Жеребьевка Q3 Лиги Европы. Два варианта для Динамо. Смотреть онлайн. LIVE
Следите за трансляцией церемонии из Ньона 18 июля в 14:00 по Киеву
Жеребьевка третьего отборочного раунда (Q3) Лиги Европы 2022/23 пройдет в швейцарском Ньоне 18 июля, начало – в 14:00 по Киеву.
В жеребьевке примут участие 14 клубов, большая часть из которых станет известна 26/27 июля, когда завершится второй отборочный раунд Лиги чемпионов.
В этом раунде может принять участие киевское «Динамо», если проиграет в Q2 ЛЧ по сумме двух матчей турецкому «Фенербахче» (20 и 27 июля).
Возможные соперники Динамо в Q3 Лиги Европы
- Партизан (Сербия)
- Словацко (Чехия)
Путь чемпионов. В Q3 сыграют 10 команд, которые вылетят во втором отборочном раунде Q2 Лиги чемпионов по Пути чемпионов.
Основной путь. В Q3 сыграют 2 команды, которые вылетят во втором отборочном раунде Лиги чемпионов по Пути представителей лиг, а также 2 команды, которые начинают борьбу в Лиге Европы с третьего отборочного раунда.
Процедура жеребьевки. Для Пути чемпионов посева не предусмотрено, жеребьевка будет слепой. Команды, шары с названиями которых вытянут в парах первыми, проведут первый матч дома. Клубы, напрямую вышедшие в третий отборочный раунд Основного пути, будут сеяными по отношению к клубам, вылетевшим из Лиги чемпионов на Пути представителей лиг по итогам второго отборочного раунда.
При жеребьевке Основного пути шары с именами сеяных команд поместят в одну чашу, с именами несеяных – в другую. После этого выберут по одному шару из каждой чаши и поместят в чашу посередине. Команды, шары с названиями которых вытянут из чаши посередине первыми, первый матч третьего отборочного раунда проведут дома.
Клубы из одной ассоциации на этом этапе встретиться не могут. Также не могут встретиться клубы из Армении и Азербайджана: если Пюник (Армения) и Карабах (Азербайджан) попадут в одну пару, то команда, шар с которой выпадает в эту пару второй, становится первой командой следующей пары.
Даты матчей Q3: 4 и 11 августа. Победители Q3 Лиги Европы выйдут в раунд плей-офф (Q4) Лиги Европы. Проигравшие отправятся в раунд плей-офф (Q4) Лиги конференций.
Лига чемпионов 2022/23
3-й раунд квалификации (Q3), 4 и 11 августа
Основной путь
Сеяные
- Партизан (Сербия)
- Словацко (Чехия)
Несеяные
Проигравшие в парах:
- Мидтьюлланд (Дания) / АЕК Ларнака (Кипр)
- Динамо Киев (Украина) / Фенербахче (Турция)
Путь чемпионов
Сеяных нет.
Проигравшие в парах:
- Ференцварош (Венгрия) / Слован (Словакия)
- Динамо Загреб (Хорватия) / Шкупи (Северная Македония)
- Карабах (Азербайджан) / Цюрих (Швейцария)
- ХИК (Финляндия) / Виктория Пльзень (Чехия)
- Линфилд (Северная Ирландия) / Буде-Глимт (Норвегия)
- Жальгирис Вильнюс (Литва) / Мальме (Швеция)
- Лудогорец (Болгария) / Шэмрок Роверс (Ирландия)
- Марибор (Словения) / Шериф (Молдова)
- Маккаби Хайфа (Израиль) / Олимпиакос (Греция)
- Пюник (Армения) / Дюделанж (Люксембург)
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