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Лига чемпионов
18 июля 2022, 04:05 | Обновлено 18 июля 2022, 04:31
111
0

Жеребьевка Q3 Лиги чемпионов. Соперник для Динамо. Смотреть онлайн. LIVE

Следите за трансляцией церемонии из Ньона 18 июля в 13:00 по Киеву

18 июля 2022, 04:05 | Обновлено 18 июля 2022, 04:31
111
0
Жеребьевка Q3 Лиги чемпионов. Соперник для Динамо. Смотреть онлайн. LIVE
УЕФА

Жеребьевка третьего отборочного раунда (Q3) Лиги чемпионов 2022/23 пройдет в швейцарском Ньоне 18 июля, начало – в 13:00 по Киеву.

В этом раунде может принять участие киевское «Динамо», если обыграет в Q2 по сумме двух матчей турецкий «Фенербахче» (20 и 27 июля).

Возможные соперники Динамо в Q3 Лиги чемпионов

  •  Монако (Франция)
  •  Мидтьюлланд (Дания) /  АЕК Ларнака (Кипр)
  •  Штурм (Австрия)
  •  Сен-Жилуаз (Бельгия)

Путь чемпионов. Во 3-м отборочном раунде сыграют два участника, которые стартуют с этой стадии, и 10 победителей второго отборочного раунда, что идут по Пути чемпионов. Участников поделили поровну на сеяных и несеяных в соответствии с их положением в клубном рейтинге (за коэффициент пары берется коэффициент клуба с более высоким рейтингом).

Путь представителей лиг. Два победителя второго отборочного раунда присоединятся к 8 клубам, которые начнут борьбу с этой стадии.

Процедура жеребьевки. Будет две жеребьевки: одна – для 12 представителей Пути чемпионов, вторая – для 8 команд Пути представителей лиг. В жеребьевке примут участие некоторые команды, которые сыграют во втором отборочном раунде 19/20 и 26/27 июля. Для посева команд используют рейтинг команды из каждой пары с высшим коэффициентом. Участников поделили поровну на сеяных и несеяных в соответствии с их положением в клубном рейтинге.

Команды из Пути чемпионов разделены на группы, опираясь на принципы Комитета УЕФА по клубным соревнованиям. Клубы из одной ассоциации на этой стадии не могут играть друг против друга. Перед жеребьевкой шары с именами сеяных команд/пар поместят в одну чашу, шары с несеяными командами/парами – в другую. Из каждой чаши достанут по одному шару, поместят в пустую чашу посередине и перемешают. Команда/пара, которую достанут из центральной чаши первой, проведет первый матч дома.

Даты матчей Q3: 2/3 и 9/10 августа. Победители выйдут в раунд плей-офф Лиги чемпионов. Проигравшие команды в Пути чемпионов попадут в Q4 (раунд плей-офф) Лиги Европы, неудачники Пути представителей лиг сыграют на групповом этапе Лиги Европы.

📺 Видеотрансляция

Лига чемпионов 2022/23

3-й раунд квалификации (Q3), 2/3 и 9/10 августа

Путь представителей лиг

Сеяные

  •  Бенфика (Португалия)
  •  Рейнджерс (Шотландия)
  •  Динамо Киев (Украина) /  Фенербахче (Турция)
  •  ПСВ (Нидерланды)

Несеяные

  •  Монако (Франция)
  •  Мидтьюлланд (Дания) /  АЕК Ларнака (Кипр)
  •  Штурм (Австрия)
  •  Сен-Жилуаз (Бельгия)

Путь чемпионов

Группа 1: сеяные

  •  Динамо Загреб (Хорватия) / ﻿ Шкупи (Северная Македония)
  •  Маккаби Хайфа (Израиль) /  Олимпиакос (Греция)
  •  Карабах (Азербайджан) /  Цюрих (Швейцария)

Группа 1: несеяные

  •  Лудогорец (Болгария)﻿ /  Шэмрок Роверс (Ирландия)
  •  Ференцварош (Венгрия) / ﻿ Слован (Словакия)
  •  Аполлон Лимассол (Кипр)

Группа 2: сеяные

  •  Црвена Звезда (Сербия)
  •  ХИК (Финляндия) /  Виктория Пльзень (Чехия)
  •  Жальгирис Вильнюс (Литва)﻿ /  Мальме (Швеция)

Группа 2: несеяные

  •  Марибор (Словения) /  Шериф (Молдова)
  •  Линфилд (Северная Ирландия) /  Буде-Глимт (Норвегия)
  •  Пюник (Армения) /  Дюделанж (Люксембург)

 

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Источник Sport.ua
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