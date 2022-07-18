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Чемпионат Европы
18 июля 2022, 02:19 | Обновлено 18 июля 2022, 02:31
25
0

Швеция и Нидерланды стали четвертьфиналистами женского Евро-2022

Португалия и Швейцария отправляются домой после группового раунда

18 июля 2022, 02:19 | Обновлено 18 июля 2022, 02:31
25
0
Швеция и Нидерланды стали четвертьфиналистами женского Евро-2022
УЕФА

17 июля на чемпионате Европы 2022 по футболу среди женщин сыграны матчи 3-го тура в группе C.

Швеция и Нидерланды одержали разгромные победы и вышли в четвертьфинал.

Португалия и Швейцария отправляются домой после группового раунда.

Евро-2022 среди женщин

Группа C, 1-й тур

  • 9 июля. 19:00. Португалия – Швейцария – 2:2
  • 9 июля. 22:00. Нидерланды – Швеция – 1:1

Группа C, 2-й тур

  • 13 июля. 19:00. Швеция – Швейцария – 2:1
  • 13 июля. 22:00. Нидерланды – Португалия – 3:2

Группа C, 3-й тур

  • 17 июля. 19:00. Швеция – Португалия – 5:0
  • 17 июля. 19:00. Швейцария – Нидерланды – 1:4

Турнирное положение

  • 1. Швеция – 7 очков
  • 2. Нидерланды – 7 очков
  • 3. Швейцария – 1 очко
  • 4. Португалия – 1 очко

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Источник Sport.ua
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