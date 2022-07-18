Швеция и Нидерланды стали четвертьфиналистами женского Евро-2022

17 июля на чемпионате Европы 2022 по футболу среди женщин сыграны матчи 3-го тура в группе C.

Швеция и Нидерланды одержали разгромные победы и вышли в четвертьфинал.

Португалия и Швейцария отправляются домой после группового раунда.

Евро-2022 среди женщин

Группа C, 1-й тур

9 июля. 19:00. Португалия – Швейцария – 2:2

9 июля. 22:00. Нидерланды – Швеция – 1:1

Группа C, 2-й тур

13 июля. 19:00. Швеция – Швейцария – 2:1

– Швейцария – 2:1 13 июля. 22:00. Нидерланды – Португалия – 3:2

Группа C, 3-й тур

17 июля. 19:00. Швеция – Португалия – 5:0

– Португалия – 5:0 17 июля. 19:00. Швейцария – Нидерланды – 1:4

Турнирное положение