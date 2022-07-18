Чемпионат Европы18 июля 2022, 02:19 | Обновлено 18 июля 2022, 02:31
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Швеция и Нидерланды стали четвертьфиналистами женского Евро-2022
Португалия и Швейцария отправляются домой после группового раунда
18 июля 2022, 02:19 | Обновлено 18 июля 2022, 02:31
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17 июля на чемпионате Европы 2022 по футболу среди женщин сыграны матчи 3-го тура в группе C.
Швеция и Нидерланды одержали разгромные победы и вышли в четвертьфинал.
Португалия и Швейцария отправляются домой после группового раунда.
Евро-2022 среди женщин
Группа C, 1-й тур
- 9 июля. 19:00. Португалия – Швейцария – 2:2
- 9 июля. 22:00. Нидерланды – Швеция – 1:1
Группа C, 2-й тур
- 13 июля. 19:00. Швеция – Швейцария – 2:1
- 13 июля. 22:00. Нидерланды – Португалия – 3:2
Группа C, 3-й тур
- 17 июля. 19:00. Швеция – Португалия – 5:0
- 17 июля. 19:00. Швейцария – Нидерланды – 1:4
Турнирное положение
- 1. Швеция – 7 очков
- 2. Нидерланды – 7 очков
- 3. Швейцария – 1 очко
- 4. Португалия – 1 очко
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