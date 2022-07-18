Германия18 июля 2022, 01:44 | Обновлено 18 июля 2022, 02:03
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В спарринге Кельна с Миланом на игроках были экшн-камеры. Что получилось?
Победу россонери принесли два гола Оливье Жиру
18 июля 2022, 01:44 | Обновлено 18 июля 2022, 02:03
231
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17 июля состоялся товарищеский матч между немецким Кельном и итальянским Миланом (1:2). Победу россонери принесли два гола Оливье Жиру.
Поединок был очень интересен с технической точки зрения. На каждом игроке была нацеплена экшн-камера с микрофоном.
Что из этого получилось – смотрите видео.
Товарищеский матч, 17 июля
Кельн (Германия) – Милан Италия – 1:2
Голы: Дитц, 86 – Жиру, 16, 36.
Видеообзор матча
ВИДЕО. Экшн-камеры игроков
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