В спарринге Кельна с Миланом на игроках были экшн-камеры. Что получилось?

17 июля состоялся товарищеский матч между немецким Кельном и итальянским Миланом (1:2). Победу россонери принесли два гола Оливье Жиру.

Поединок был очень интересен с технической точки зрения. На каждом игроке была нацеплена экшн-камера с микрофоном.

Что из этого получилось – смотрите видео.

Товарищеский матч, 17 июля

Кельн (Германия) – Милан Италия – 1:2

Голы: Дитц, 86 – Жиру, 16, 36.

Видеообзор матча

ВИДЕО. Экшн-камеры игроков