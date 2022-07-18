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  4. В спарринге Кельна с Миланом на игроках были экшн-камеры. Что получилось?
Германия
18 июля 2022, 01:44 | Обновлено 18 июля 2022, 02:03
231
0

В спарринге Кельна с Миланом на игроках были экшн-камеры. Что получилось?

Победу россонери принесли два гола Оливье Жиру

18 июля 2022, 01:44 | Обновлено 18 июля 2022, 02:03
231
0
В спарринге Кельна с Миланом на игроках были экшн-камеры. Что получилось?
YouTube

17 июля состоялся товарищеский матч между немецким Кельном и итальянским Миланом (1:2). Победу россонери принесли два гола Оливье Жиру.

Поединок был очень интересен с технической точки зрения. На каждом игроке была нацеплена экшн-камера с микрофоном.

Что из этого получилось – смотрите видео.

Товарищеский матч, 17 июля

Кельн (Германия) – Милан Италия – 1:2

Голы: Дитц, 86 – Жиру, 16, 36.

Видеообзор матча

ВИДЕО. Экшн-камеры игроков

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Кельн Милан технологии в спорте товарищеские матчи видео голов и обзор Оливье Жиру
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Источник Sport.ua
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