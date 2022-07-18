Шахтер провел двусторонний матч. Кто забил единственный гол?
Учебно-тренировочные сборы «горняков» в Нидерландах набирают обороты
Воскресенье, 17 июля, для «Шахтера» было рабочим днем, как и предыдущие, но с небольшим изменением. Утром тренерский штаб вместо традиционных занятий на поле предложил игрокам совершить велосипедную прогулку по Роттердаму – соединить физические нагрузки с экскурсией и положительными эмоциями.
Вечерняя сессия тоже была нетривиальной. Сегодня команда провела двухсторонний тренировочный матч. До начала поединка футболистам вручили флаг Украины с гербом региона, где «Шахтер» проводит сборы, и сделали совместное фото с арбитрами.
Игра состояла из двух таймов по 30 минут, а единственный гол в первой половине забил Алексей Кащук. После матча главный тренер «Шахтера» Игорь Йовичевич поблагодарил отдельно каждого футболиста за игру и сразу же провел небольшой разбор поединка, проанализировав действия подопечных. Часть команды после обеих сторон осталась, чтобы дополнительно заняться фитнесом.
Первый спарринг на сборе «горняки» проведут 22 июля с «Фортуной», а затем команду ждут благотворительные матчи Shakhtar Global Tour for Peace с «Аяксом» и «Утрехтом». Средства от реализации билетов и рекламы будут направлены на приобретение всего необходимого для защитников Украины, украинских граждан и детей, пострадавших от войны. За 5 благотворительных поединков, сыгранных весной, было собрано 13,2 млн грн.
Расписание матчей Шахтера в Нидерландах
- 22 июля. Фортуна (Ситтард) – Шахтер
- 26 июля. Аякс – Шахтер
- 30 июля. Утрехт – Шахтер
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