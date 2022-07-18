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  4. Шахтер провел двусторонний матч. Кто забил единственный гол?
Украина. Премьер лига
18 июля 2022, 00:37 | Обновлено 18 июля 2022, 00:54
288
1

Шахтер провел двусторонний матч. Кто забил единственный гол?

Учебно-тренировочные сборы «горняков» в Нидерландах набирают обороты

18 июля 2022, 00:37 | Обновлено 18 июля 2022, 00:54
288
1
Шахтер провел двусторонний матч. Кто забил единственный гол?
ФК Шахтер Донецк

Воскресенье, 17 июля, для «Шахтера» было рабочим днем, как и предыдущие, но с небольшим изменением. Утром тренерский штаб вместо традиционных занятий на поле предложил игрокам совершить велосипедную прогулку по Роттердаму – соединить физические нагрузки с экскурсией и положительными эмоциями.

Вечерняя сессия тоже была нетривиальной. Сегодня команда провела двухсторонний тренировочный матч. До начала поединка футболистам вручили флаг Украины с гербом региона, где «Шахтер» проводит сборы, и сделали совместное фото с арбитрами.

Игра состояла из двух таймов по 30 минут, а единственный гол в первой половине забил Алексей Кащук. После матча главный тренер «Шахтера» Игорь Йовичевич поблагодарил отдельно каждого футболиста за игру и сразу же провел небольшой разбор поединка, проанализировав действия подопечных. Часть команды после обеих сторон осталась, чтобы дополнительно заняться фитнесом.

Первый спарринг на сборе «горняки» проведут 22 июля с «Фортуной», а затем команду ждут благотворительные матчи Shakhtar Global Tour for Peace с «Аяксом» и «Утрехтом». Средства от реализации билетов и рекламы будут направлены на приобретение всего необходимого для защитников Украины, украинских граждан и детей, пострадавших от войны. За 5 благотворительных поединков, сыгранных весной, было собрано 13,2 млн грн.

Расписание матчей Шахтера в Нидерландах

  • 22 июля. Фортуна (Ситтард) – Шахтер
  • 26 июля. Аякс – Шахтер
  • 30 июля. Утрехт – Шахтер
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Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы Алексей Кащук Игор Йовичевич Фортуна Ситтард Аякс Утрехт товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ благотворительные матчи
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Источник ФК Шахтер Донецк
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Westwood.
Шахтар  В лч програє 
А йовічевич буде стояти з красною пачкою)
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