Шахтер провел двусторонний матч. Кто забил единственный гол?

Воскресенье, 17 июля, для «Шахтера» было рабочим днем, как и предыдущие, но с небольшим изменением. Утром тренерский штаб вместо традиционных занятий на поле предложил игрокам совершить велосипедную прогулку по Роттердаму – соединить физические нагрузки с экскурсией и положительными эмоциями.

Вечерняя сессия тоже была нетривиальной. Сегодня команда провела двухсторонний тренировочный матч. До начала поединка футболистам вручили флаг Украины с гербом региона, где «Шахтер» проводит сборы, и сделали совместное фото с арбитрами.

Игра состояла из двух таймов по 30 минут, а единственный гол в первой половине забил Алексей Кащук. После матча главный тренер «Шахтера» Игорь Йовичевич поблагодарил отдельно каждого футболиста за игру и сразу же провел небольшой разбор поединка, проанализировав действия подопечных. Часть команды после обеих сторон осталась, чтобы дополнительно заняться фитнесом.

Первый спарринг на сборе «горняки» проведут 22 июля с «Фортуной», а затем команду ждут благотворительные матчи Shakhtar Global Tour for Peace с «Аяксом» и «Утрехтом». Средства от реализации билетов и рекламы будут направлены на приобретение всего необходимого для защитников Украины, украинских граждан и детей, пострадавших от войны. За 5 благотворительных поединков, сыгранных весной, было собрано 13,2 млн грн.

Расписание матчей Шахтера в Нидерландах