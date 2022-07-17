Стали известны победительницы турниров WTA

17 июля были сыграны финалы грунтовых турниров WTA в Лозанне и Будапеште.

Петра Мартич в Швейцарии сыграла в финале с Ольгой Данилович и достаточно уверенно победила в двух сетах (6:4, 6:2). Хорватская теннисистка сравняла личный счет с Ольгой, сыграла свой 5 финал на уровне WTA и выиграла свой второй трофей подобного уровня. У Петры была далеко не самая слабая сетка на пути к победе:

R23: Нуррия Паррисас Диас (Испания, 5) 6:2, 6:2

Нуррия Паррисас Диас (Испания, 5) 6:2, 6:2 R16: Эрика Андреева (россия, Q) 6:4, 6:2

Эрика Андреева (россия, Q) 6:4, 6:2 QF: Белинда Бенчич (Швейцария, 2) 6:3, 7:6 (7:2)

Белинда Бенчич (Швейцария, 2) 6:3, 7:6 (7:2) SF: Каролин Гарсия (Франция, 6) 6:4, 1:6, 6:3

Каролин Гарсия (Франция, 6) 6:4, 1:6, 6:3 Final: Ольга Данилович (Сербия, Q) 6:4, 6:2

Стоит отметить, что Ольга Данилович хоть и проиграла финал более опытной хорватке, но стала победительницей в парном разряде на турнире в Лозанне вместе с Кристиной Младенович (Франция).

Getty Images/Global Images Ukraine. Бернарда Пера

В паралельном финале в Будапеште триумфатором стала Бернарда Пера, которая прошла в свой первый финал WTA с квалификации. За турнир представительница США ни отдала ни сета своим соперницам за 8 матчей!

QR1: Катарина Завацкая (Украина) 6:1, 6:1

Катарина Завацкая (Украина) 6:1, 6:1 QR2: София Шапатава (Грузия) 6:1, 6:2

София Шапатава (Грузия) 6:1, 6:2 R32: Марина Бассельс Рибера (Испания, LL) 6:2, 7:5

Марина Бассельс Рибера (Испания, LL) 6:2, 7:5 R16: Александра Саснович (беларусь, 5) 6:4, 6:3

Александра Саснович (беларусь, 5) 6:4, 6:3 QF: Элизабетта Коччаретто (Италия) 6:4, 6:3

Элизабетта Коччаретто (Италия) 6:4, 6:3 SF: Анна Бондар (Венгрия, 9) 6:3, 6:4

Анна Бондар (Венгрия, 9) 6:3, 6:4 Final: Александра Крунич (Сербия) 6:3, 6:3

Бернарда Пера уже играла в финале в этом году, правда в финале WTA 125 в Карлсруэ (Германия). Александра Крунич, в свою очередь, сыграла третий раз в финале. Из трех попыток по итогу получилась самой успешной именно первой. Тогда в 2018 году сербская теннисистка выиграла травяной турнир в Хертогенбосе (Голландия).