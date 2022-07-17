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WTA
17 июля 2022, 21:45 | Обновлено 17 июля 2022, 21:57
287
0

Стали известны победительницы турниров WTA

Петра Мартич и Бернарда Пера выиграли турниры в Лозанне и Будапеште соответсвенно

17 июля 2022, 21:45 | Обновлено 17 июля 2022, 21:57
287
0
Стали известны победительницы турниров WTA
Getty Images/Global Images Ukraine. Петра Мартич

17 июля были сыграны финалы грунтовых турниров WTA в Лозанне и Будапеште. 

Петра Мартич в Швейцарии сыграла в финале с Ольгой Данилович и достаточно уверенно победила в двух сетах (6:4, 6:2). Хорватская теннисистка сравняла личный счет с Ольгой, сыграла свой 5 финал на уровне  WTA и выиграла свой второй трофей подобного уровня. У Петры была далеко не самая слабая сетка на пути к победе:

  • R23: Нуррия Паррисас Диас (Испания, 5) 6:2, 6:2
  • R16: Эрика Андреева (россия, Q) 6:4, 6:2
  • QF: Белинда Бенчич (Швейцария, 2) 6:3, 7:6 (7:2)
  • SF: Каролин Гарсия (Франция, 6) 6:4, 1:6, 6:3
  • Final: Ольга Данилович (Сербия, Q) 6:4, 6:2

Стоит отметить, что Ольга Данилович хоть и проиграла финал более опытной хорватке, но стала победительницей в парном разряде на турнире в Лозанне вместе с Кристиной Младенович (Франция).   

 

Getty Images/Global Images Ukraine. Бернарда Пера

В паралельном финале в Будапеште триумфатором стала Бернарда Пера, которая прошла в свой первый финал WTA с квалификации. За турнир представительница США ни отдала ни сета своим соперницам за 8 матчей! 

  • QR1: Катарина Завацкая (Украина) 6:1, 6:1
  • QR2: София Шапатава (Грузия) 6:1, 6:2
  • R32: Марина Бассельс Рибера (Испания, LL) 6:2, 7:5 
  • R16: Александра Саснович (беларусь, 5) 6:4, 6:3 
  • QF: Элизабетта Коччаретто (Италия) 6:4, 6:3
  • SF: Анна Бондар (Венгрия, 9) 6:3, 6:4 
  • Final: Александра Крунич (Сербия) 6:3, 6:3 

Бернарда Пера уже играла в финале в этом году, правда в финале WTA 125 в Карлсруэ (Германия). Александра Крунич, в свою очередь, сыграла третий раз в финале. Из трех попыток по итогу получилась самой успешной именно первой. Тогда в 2018 году сербская теннисистка выиграла травяной турнир в Хертогенбосе (Голландия).

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Петра Мартич Бернарда Пера WTA Лозанна WTA Будапешт Ольга Данилович Александра Крунич
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Источник Sport.ua
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