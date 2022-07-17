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  4. Рух – Николаев – 1:1. Видео голов и обзор матча
Украина. Премьер лига
17 июля 2022, 19:11 | Обновлено 17 июля 2022, 19:16
95
0

Рух – Николаев – 1:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

17 июля 2022, 19:11 | Обновлено 17 июля 2022, 19:16
95
0
Рух – Николаев – 1:1. Видео голов и обзор матча
ФК Рух Львов

В рамках подготовки к новому сезону львовский «Рух» сыграл вничью с «Николаевом» из Львовской области со счетом 1:1.

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Источник Sport.ua
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