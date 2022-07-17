Украина. Премьер лига17 июля 2022, 19:11 | Обновлено 17 июля 2022, 19:16
95
0
Рух – Николаев – 1:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча
17 июля 2022, 19:11 | Обновлено 17 июля 2022, 19:16
95
0
В рамках подготовки к новому сезону львовский «Рух» сыграл вничью с «Николаевом» из Львовской области со счетом 1:1.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 16 июля 2022, 19:25 4
Осталось пройти медобследование и подписать контракт
Теннис | 17 июля 2022, 16:07 5
Катерина уступила Сабин Лисицки из Германии
Футбол | 17.07.2022, 17:25
Футбол | 17.07.2022, 14:49
Футбол | 17.07.2022, 12:50
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
15.07.2022, 19:36 18
15.07.2022, 19:11 3
15.07.2022, 16:32 20
16.07.2022, 23:15
16.07.2022, 12:05 7
16.07.2022, 00:55 5
16.07.2022, 15:25 10
16.07.2022, 03:20 2