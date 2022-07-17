Италия17 июля 2022, 18:11 | Обновлено 17 июля 2022, 18:20
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Ювентус готов бесплатно отпустить Пьяцу в Сампдорию
Генуэзский клуб предложил 27-летнему хорвату контракт до 2025 года
17 июля 2022, 18:11 | Обновлено 17 июля 2022, 18:20
198
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Нападающий «Ювентуса» Марко Пьяца может продолжить карьеру в «Сампдории».
Генуэзский клуб предложил 27-летнему хорвату контракт до 2025 года.
«Юве» готов бесплатно отпустить форварда, чтобы сэкономить на его зарплате.
В прошедшем сезоне Пьяца выступал на правах аренды в «Торино», за который забил 3 мяча в 26 матчах.
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