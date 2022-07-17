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  4. Ювентус готов бесплатно отпустить Пьяцу в Сампдорию
Италия
17 июля 2022, 18:11 | Обновлено 17 июля 2022, 18:20
198
0

Ювентус готов бесплатно отпустить Пьяцу в Сампдорию

Генуэзский клуб предложил 27-летнему хорвату контракт до 2025 года

17 июля 2022, 18:11 | Обновлено 17 июля 2022, 18:20
198
0
Ювентус готов бесплатно отпустить Пьяцу в Сампдорию
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Пьяца

Нападающий «Ювентуса» Марко Пьяца может продолжить карьеру в «Сампдории».

Генуэзский клуб предложил 27-летнему хорвату контракт до 2025 года.

«Юве» готов бесплатно отпустить форварда, чтобы сэкономить на его зарплате.

В прошедшем сезоне Пьяца выступал на правах аренды в «Торино», за который забил 3 мяча в 26 матчах.

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Источник твиттер Николо Скиры
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