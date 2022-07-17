Ювентус готов бесплатно отпустить Пьяцу в Сампдорию

Нападающий «Ювентуса» Марко Пьяца может продолжить карьеру в «Сампдории».

Генуэзский клуб предложил 27-летнему хорвату контракт до 2025 года.

«Юве» готов бесплатно отпустить форварда, чтобы сэкономить на его зарплате.

В прошедшем сезоне Пьяца выступал на правах аренды в «Торино», за который забил 3 мяча в 26 матчах.