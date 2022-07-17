Шелихов находится на просмотре в ЛНЗ

Бывший вратарь «Металлиста 1925» Денис Шелихов находится на просмотре в ФК ЛНЗ.

В течение карьеры 33-летний голкипер выступал за «Днепр», «Волынь», «Николаев», «ВПК Агро», грузинский «Сабуртало», белорусские «Ислочь» и «Луч». В составе «Днепра» Денис дошел до финала Лиги Европы-2015.



Последний сезон Шелихов провел в «Металлисте 1925». За харьковчан голкипер сыграл 36 матча, в которых пропустил 2 гола.

Прошедший сезон Второй лиги был завершен досрочно из-за военного вторжения российской армии на территорию Украины. ЛНЗ занял третье место в Группе А Второй лиги и повысился в классе.