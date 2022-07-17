Шелихов находится на просмотре в ЛНЗ
Голкипер недавно покинул состав «Металлиста 1925»
Бывший вратарь «Металлиста 1925» Денис Шелихов находится на просмотре в ФК ЛНЗ.
В течение карьеры 33-летний голкипер выступал за «Днепр», «Волынь», «Николаев», «ВПК Агро», грузинский «Сабуртало», белорусские «Ислочь» и «Луч». В составе «Днепра» Денис дошел до финала Лиги Европы-2015.
Последний сезон Шелихов провел в «Металлисте 1925». За харьковчан голкипер сыграл 36 матча, в которых пропустил 2 гола.
Прошедший сезон Второй лиги был завершен досрочно из-за военного вторжения российской армии на территорию Украины. ЛНЗ занял третье место в Группе А Второй лиги и повысился в классе.
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