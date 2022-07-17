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  4. Шелихов находится на просмотре в ЛНЗ
Украина. Премьер лига
17 июля 2022, 15:27 | Обновлено 17 июля 2022, 15:28
340
1

Шелихов находится на просмотре в ЛНЗ

Голкипер недавно покинул состав «Металлиста 1925»

17 июля 2022, 15:27 | Обновлено 17 июля 2022, 15:28
340
1
Шелихов находится на просмотре в ЛНЗ
ФК Днепр. Денис Шелихов

Бывший вратарь «Металлиста 1925» Денис Шелихов находится на просмотре в ФК ЛНЗ.

В течение карьеры 33-летний голкипер выступал за «Днепр», «Волынь», «Николаев», «ВПК Агро», грузинский «Сабуртало», белорусские «Ислочь» и «Луч». В составе «Днепра» Денис дошел до финала Лиги Европы-2015.
 
Последний сезон Шелихов провел в «Металлисте 1925». За харьковчан голкипер сыграл 36 матча, в которых пропустил 2 гола.

Прошедший сезон Второй лиги был завершен досрочно из-за военного вторжения российской армии на территорию Украины. ЛНЗ занял третье место в Группе А Второй лиги и повысился в классе.

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Денис Шелихов ЛНЗ Черкассы Металлист 1925 трансферы
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Источник Sportarena
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Комментарии 1
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Michael1956
Если он пропустил 2 гола за 36 матчей, то давно должен был играть за сборную
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