ОФИЦИАЛЬНО. Краматорск не выступит в следующем сезоне Первой лиги

Футбольный клуб «Краматорск» официально объявил, что не будет участвовать в новом сезоне из-за полномасштабного вторжения московии.

За клубом сохраняется статус профессионального, он сможет возобновить участие в соревнованиях ПФЛ в сезоне-2023/24.

«Краматорск» поддерживает возобновление спортивных соревнований в Украине, но, учитывая объективные обстоятельства, не имеет возможности принять участие в соревнованиях этого сезона.

Основной причиной такого решения является невозможность обеспечить безопасный тренировочный и соревновательный процесс в прифронтовом Краматорске, который ежедневно подвергается враждебным обстрелам», - сказано в заявлении клуба.