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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Краматорск не выступит в следующем сезоне Первой лиги
Украина. Премьер лига
17 июля 2022, 14:49 | Обновлено 17 июля 2022, 14:51
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ОФИЦИАЛЬНО. Краматорск не выступит в следующем сезоне Первой лиги

Клуб из одноименного города сможет возобновить участие в соревнованиях ПФЛ в сезоне-2023/24

17 июля 2022, 14:49 | Обновлено 17 июля 2022, 14:51
90
0
ОФИЦИАЛЬНО. Краматорск не выступит в следующем сезоне Первой лиги
ФК Краматорск

Футбольный клуб «Краматорск» официально объявил, что не будет участвовать в новом сезоне из-за полномасштабного вторжения московии.

За клубом сохраняется статус профессионального, он сможет возобновить участие в соревнованиях ПФЛ в сезоне-2023/24.

«Краматорск» поддерживает возобновление спортивных соревнований в Украине, но, учитывая объективные обстоятельства, не имеет возможности принять участие в соревнованиях этого сезона.

Основной причиной такого решения является невозможность обеспечить безопасный тренировочный и соревновательный процесс в прифронтовом Краматорске, который ежедневно подвергается враждебным обстрелам», - сказано в заявлении клуба.

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Краматорск Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
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