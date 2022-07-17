ОФИЦИАЛЬНО. Краматорск не выступит в следующем сезоне Первой лиги
Клуб из одноименного города сможет возобновить участие в соревнованиях ПФЛ в сезоне-2023/24
Футбольный клуб «Краматорск» официально объявил, что не будет участвовать в новом сезоне из-за полномасштабного вторжения московии.
За клубом сохраняется статус профессионального, он сможет возобновить участие в соревнованиях ПФЛ в сезоне-2023/24.
«Краматорск» поддерживает возобновление спортивных соревнований в Украине, но, учитывая объективные обстоятельства, не имеет возможности принять участие в соревнованиях этого сезона.
Основной причиной такого решения является невозможность обеспечить безопасный тренировочный и соревновательный процесс в прифронтовом Краматорске, который ежедневно подвергается враждебным обстрелам», - сказано в заявлении клуба.
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