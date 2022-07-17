Томаш КЕНДЗЕРА: «Динамо приближается к пику формы перед Фенербахче»

Защитник «Динамо» Томаш Кендзера надеется, что подготовка в его родной Польше поможет киевлянам подготовиться к матчам квалификации Лиги чемпионов против «Фенербахче».

- Счастлив здесь находиться, потому что это моя родная страна. Рад, что мы приняли много украинцев у себя. Знаем о той ситуации, которая сейчас в Украине, и наша страна помогает, как может. В Польше очень хорошо приняли людей, приехавших из Украины, и я по-настоящему горжусь своим народом и своей страной за то, что они делают.

Что касается нынешнего нашего места базирования, то условия, наверное, даже лучше, чем там, где мы тренировались раньше. В Польше много таких мест, как это, есть все условия для тренировок и восстановления.

Думаю, мы уже приближаемся к пику своей формы. До игры с «Фенербахче» должны подготовиться на сто процентов и показать это на футбольном поле», - сказал Кендзера.

Томаш - один из двух легионеров (вместе с Беньямином Вербичем), которые вернулись в состав киевлян.