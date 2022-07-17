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  4. Томаш КЕНДЗЕРА: «Динамо приближается к пику формы перед Фенербахче»
Лига чемпионов
17 июля 2022, 13:29 |
437
3

Томаш КЕНДЗЕРА: «Динамо приближается к пику формы перед Фенербахче»

Подготовка проходит хорошо

17 июля 2022, 13:29 |
437
3
Томаш КЕНДЗЕРА: «Динамо приближается к пику формы перед Фенербахче»
ФК Динамо Киев. Томаш Кендзера

Защитник «Динамо» Томаш Кендзера надеется, что подготовка в его родной Польше поможет киевлянам подготовиться к матчам квалификации Лиги чемпионов против «Фенербахче».

- Счастлив здесь находиться, потому что это моя родная страна. Рад, что мы приняли много украинцев у себя. Знаем о той ситуации, которая сейчас в Украине, и наша страна помогает, как может. В Польше очень хорошо приняли людей, приехавших из Украины, и я по-настоящему горжусь своим народом и своей страной за то, что они делают.

Что касается нынешнего нашего места базирования, то условия, наверное, даже лучше, чем там, где мы тренировались раньше. В Польше много таких мест, как это, есть все условия для тренировок и восстановления.

Думаю, мы уже приближаемся к пику своей формы. До игры с «Фенербахче» должны подготовиться на сто процентов и показать это на футбольном поле», - сказал Кендзера.

Томаш - один из двух легионеров (вместе с Беньямином Вербичем), которые вернулись в состав киевлян.

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Динамо Киев Динамо - Фенербахче Томаш Кендзера
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Источник ФК Динамо Киев
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Пик формы это два поражения от европейских середнячков?
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CheMP
да влетят рогатые Фенербахче,к гадалке не ходи)
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+1
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