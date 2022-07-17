Юрий ВЕРНИДУБ: «Президент Кривбасса помог ВСУ. Я не мог отказать»

Наставник Юрий Вернидуб рассказал о том, почему выбрал именно «Кривбасс» в качестве продолжения карьеры.

- Вы уже почти месяц как главный тренер «Кривбасса». Что стало основополагающим в вашем выборе?

— Я уже не раз говорил, что моему дивизиону ВСУ очень помог президент «Кривбасса», особенно в начале российской агрессии. Поэтому, когда мне поступило предложение возглавить команду, я просто по-человечески не мог отказать. Я люблю свою работу, а ощущение определенного долга перед «Кривбассом» меня не оставляло…

— Насколько я понимаю, из ВСУ вы не ушли?

– Нет. Я военнообязанный, служу в вооруженных силах Украины.