Юрий ВЕРНИДУБ: «Президент Кривбасса помог ВСУ. Я не мог отказать»
Тренер рассказал о том, почему возглавил команду
Наставник Юрий Вернидуб рассказал о том, почему выбрал именно «Кривбасс» в качестве продолжения карьеры.
- Вы уже почти месяц как главный тренер «Кривбасса». Что стало основополагающим в вашем выборе?
— Я уже не раз говорил, что моему дивизиону ВСУ очень помог президент «Кривбасса», особенно в начале российской агрессии. Поэтому, когда мне поступило предложение возглавить команду, я просто по-человечески не мог отказать. Я люблю свою работу, а ощущение определенного долга перед «Кривбассом» меня не оставляло…
— Насколько я понимаю, из ВСУ вы не ушли?
– Нет. Я военнообязанный, служу в вооруженных силах Украины.
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