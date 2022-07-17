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  4. Юрий ВЕРНИДУБ: «Президент Кривбасса помог ВСУ. Я не мог отказать»
Украина. Премьер лига
17 июля 2022, 12:45 |
275
0

Юрий ВЕРНИДУБ: «Президент Кривбасса помог ВСУ. Я не мог отказать»

Тренер рассказал о том, почему возглавил команду

17 июля 2022, 12:45 |
275
0
Юрий ВЕРНИДУБ: «Президент Кривбасса помог ВСУ. Я не мог отказать»
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Наставник Юрий Вернидуб рассказал о том, почему выбрал именно «Кривбасс» в качестве продолжения карьеры.

- Вы уже почти месяц как главный тренер «Кривбасса». Что стало основополагающим в вашем выборе?

— Я уже не раз говорил, что моему дивизиону ВСУ очень помог президент «Кривбасса», особенно в начале российской агрессии. Поэтому, когда мне поступило предложение возглавить команду, я просто по-человечески не мог отказать. Я люблю свою работу, а ощущение определенного долга перед «Кривбассом» меня не оставляло…

— Насколько я понимаю, из ВСУ вы не ушли?

– Нет. Я военнообязанный, служу в вооруженных силах Украины.

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Источник zbirna.com
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