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  4. Кто заменит Левандовски? В Баварии уверены, что точно не Роналду
Германия
17 июля 2022, 12:26 |
595
2

Кто заменит Левандовски? В Баварии уверены, что точно не Роналду

Оливер Кан исключает переход португальца

17 июля 2022, 12:26 |
595
2
Кто заменит Левандовски? В Баварии уверены, что точно не Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine

Оливер Кан, один из руководителей «Баварии», исключил переход в команду Криштиану Роналду, который мог бы заменить Роберта Левандовски.

«Мне нравится Криштиану Роналду, фантастический игрок. Но у каждого клуба есть своя философия, и я не думаю, что подписание Роналду станет правильным сигналом для «Баварии» и для Бундеслиги».

«Такой трансфер не совсем отвечает нашей философии», - сказал Кан.

Левандовски вскоре перейдет в «Барселону», а Роналду хочет покинуть МЮ.

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Роберт Левандовски Бавария Криштиану Роналду
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Источник твиттер Фабрицио Романо
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dassin
Баварцы нарцисов не любят
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VK-Sport
Німці з продажем Левандовськи тільки виграли, підтвердили що вміють рахувати гроші. Продавши Роберта за 45млн, якому 33роки, купивши Мане за 32млн, якому 30 років. Ну дуже по німецьки. І без поляка в нападі є кому грати: Сане, Коман, Гнабри, Мюллер, нещодавно придбаний Мане. Усі надзвичайно забивні футболісти.
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