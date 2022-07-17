Германия17 июля 2022, 12:26 |
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Кто заменит Левандовски? В Баварии уверены, что точно не Роналду
Оливер Кан исключает переход португальца
17 июля 2022, 12:26 |
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Оливер Кан, один из руководителей «Баварии», исключил переход в команду Криштиану Роналду, который мог бы заменить Роберта Левандовски.
«Мне нравится Криштиану Роналду, фантастический игрок. Но у каждого клуба есть своя философия, и я не думаю, что подписание Роналду станет правильным сигналом для «Баварии» и для Бундеслиги».
«Такой трансфер не совсем отвечает нашей философии», - сказал Кан.
Левандовски вскоре перейдет в «Барселону», а Роналду хочет покинуть МЮ.
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Комментарии 2
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Баварцы нарцисов не любят
Німці з продажем Левандовськи тільки виграли, підтвердили що вміють рахувати гроші. Продавши Роберта за 45млн, якому 33роки, купивши Мане за 32млн, якому 30 років. Ну дуже по німецьки. І без поляка в нападі є кому грати: Сане, Коман, Гнабри, Мюллер, нещодавно придбаний Мане. Усі надзвичайно забивні футболісти.
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