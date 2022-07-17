Кто заменит Левандовски? В Баварии уверены, что точно не Роналду

Оливер Кан, один из руководителей «Баварии», исключил переход в команду Криштиану Роналду, который мог бы заменить Роберта Левандовски.

«Мне нравится Криштиану Роналду, фантастический игрок. Но у каждого клуба есть своя философия, и я не думаю, что подписание Роналду станет правильным сигналом для «Баварии» и для Бундеслиги».

«Такой трансфер не совсем отвечает нашей философии», - сказал Кан.

Левандовски вскоре перейдет в «Барселону», а Роналду хочет покинуть МЮ.