Эвертон проиграл Арсеналу, Миколенко отыграл тайм

В США состоялся контрольный матч между «Арсеналом» и «Эвертоном». Возможная будущая команда Александра Зинченко выиграла со счетом 2:0.

Один из голов забил новичок «Арсенала» Габриэл Жезус.

В составе «Эвертона» весь второй тайм отыграл украинский защитник Виталий Миколенко, который заменил Патрика Нкунку.

Контрольные матчи

Эвертон - Арсенал 0:2

Голы: Жезус, 33, Сака, 36

Челси - Америка Мехико 2:1

Голы: Вернер, 55, Маунт, 83 - Джеймс, в свои ворота, 60