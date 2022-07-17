Англия17 июля 2022, 12:08 |
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Эвертон проиграл Арсеналу, Миколенко отыграл тайм
Команды встретились в США
17 июля 2022, 12:08 |
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В США состоялся контрольный матч между «Арсеналом» и «Эвертоном». Возможная будущая команда Александра Зинченко выиграла со счетом 2:0.
Один из голов забил новичок «Арсенала» Габриэл Жезус.
В составе «Эвертона» весь второй тайм отыграл украинский защитник Виталий Миколенко, который заменил Патрика Нкунку.
Контрольные матчи
Эвертон - Арсенал 0:2
Голы: Жезус, 33, Сака, 36
Челси - Америка Мехико 2:1
Голы: Вернер, 55, Маунт, 83 - Джеймс, в свои ворота, 60
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