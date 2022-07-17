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  4. Эвертон проиграл Арсеналу, Миколенко отыграл тайм
Англия
17 июля 2022, 12:08 |
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Эвертон проиграл Арсеналу, Миколенко отыграл тайм

Команды встретились в США

17 июля 2022, 12:08 |
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0
Эвертон проиграл Арсеналу, Миколенко отыграл тайм
Getty Images/Global Images Ukraine

В США состоялся контрольный матч между «Арсеналом» и «Эвертоном». Возможная будущая команда Александра Зинченко выиграла со счетом 2:0.

Один из голов забил новичок «Арсенала» Габриэл Жезус.

В составе «Эвертона» весь второй тайм отыграл украинский защитник Виталий Миколенко, который заменил Патрика Нкунку.

Контрольные матчи

Эвертон - Арсенал 0:2
Голы: Жезус, 33, Сака, 36

Челси - Америка Мехико 2:1
Голы: Вернер, 55, Маунт, 83 - Джеймс, в свои ворота, 60

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Источник Sport.ua
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