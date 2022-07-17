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  4. Игорь ЦЫГАНЫК: «Был интерес Динамо, но решение Ярмоленко нужно уважать»
Украина. Премьер лига
17 июля 2022, 11:48 |
102
0

Игорь ЦЫГАНЫК: «Был интерес Динамо, но решение Ярмоленко нужно уважать»

Журналист рассказал о переезде Андрея в ОАЭ

17 июля 2022, 11:48 |
102
0
Игорь ЦЫГАНЫК: «Был интерес Динамо, но решение Ярмоленко нужно уважать»
ФК Аль-Айн

Журналист Игорь Цыганык считает, что болельщикам следует уважать решение вингера сборной Украины Андрея Ярмоленко, который перебрался в «Аль-Айн».

«Ситуация по Ярмоленко была непростой, «Динамо» интересовалось возможностью возвращения Андрея, но он принял другое решение. И это решение нужно уважать. У него двое маленьких детей, семья. Это его карьера, она приближается к завершению, и в такие моменты думаешь о безопасности семьи, о том, как ее обеспечивать».

«Могу сказать, что Ярмоленко - один из самых активных участников помощи Украине. Мы постоянно были на контакте, я знаю, сколько денег он перечислил. И это огромная сумма, очень большая. Так что пожелаем Андрею успеха», - сказал Цыганык.

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Андрей Ярмоленко Игорь Цыганык Аль-Айн
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Источник Циганик LIVE
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