Игорь ЦЫГАНЫК: «Был интерес Динамо, но решение Ярмоленко нужно уважать»

Журналист Игорь Цыганык считает, что болельщикам следует уважать решение вингера сборной Украины Андрея Ярмоленко, который перебрался в «Аль-Айн».

«Ситуация по Ярмоленко была непростой, «Динамо» интересовалось возможностью возвращения Андрея, но он принял другое решение. И это решение нужно уважать. У него двое маленьких детей, семья. Это его карьера, она приближается к завершению, и в такие моменты думаешь о безопасности семьи, о том, как ее обеспечивать».

«Могу сказать, что Ярмоленко - один из самых активных участников помощи Украине. Мы постоянно были на контакте, я знаю, сколько денег он перечислил. И это огромная сумма, очень большая. Так что пожелаем Андрею успеха», - сказал Цыганык.