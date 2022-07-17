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Украина. Премьер лига
17 июля 2022, 11:30 | Обновлено 17 июля 2022, 11:39
116
0

Роман ЗОЗУЛЯ: «Ракицкий заслужил второй шанс»

Игрок может вернуться в УПЛ

17 июля 2022, 11:30 | Обновлено 17 июля 2022, 11:39
116
0
Роман ЗОЗУЛЯ: «Ракицкий заслужил второй шанс»
ФК Шахтер. Ярослав Ракицкий

Украинский форвард Роман Зозуля считает, что Ярослав Ракицкий заслуживает второй шанс после того, как защитник покинул рф и назвал россию страной-агрессором.

– Ракицкий покинул «Зенит» после начала полномасштабного вторжения. Он заслуживает второй шанс?

– Купил Алиеву дроны. Посмотрим, как дальше будет. Но мне кажется, что он заслужил второй шанс после того, как вернулся и сказал, кто агрессор. Да, может, с опозданием на 3-5 лет.

Можно сказать, что не нужно было ехать, но это уже другое. Когда он уехал, он за это заплатил. Его не звали в сборную, унижали. На это все имели основания. Сейчас он так поступил. Я думаю, что нужно дать ему второй шанс.

– Война вообще открыла многих людей с другой стороны. Чего стоит только история того же Алиева.

– Да, война меняет людей. Даже не знаю, кого можно сейчас похейтить, если не брать Тимощука и Ордеца. Даже некому подсрачник дать – до всех дошло.

По информации СМИ, Ракицкий близок к возвращению в «Шахтер».

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Источник Трибуна
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