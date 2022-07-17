Англия17 июля 2022, 10:34 | Обновлено 17 июля 2022, 10:38
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ВИДЕО. Левандовски в Барселоне, Зинченко ближе к Арсеналу, ставим на Фулхэм
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
17 июля 2022, 10:34 | Обновлено 17 июля 2022, 10:38
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1. Левандовски попрощался с игроками Баварии
2. Арсенал и Ман Сити устно согласовали трансфер Зинченко
3. Челси подписал Кулибали
4. Прогноз на матч Бенфика – Фулхэм
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