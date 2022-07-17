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  4. ВИДЕО. Левандовски в Барселоне, Зинченко ближе к Арсеналу, ставим на Фулхэм
Англия
17 июля 2022, 10:34 | Обновлено 17 июля 2022, 10:38
397
0

ВИДЕО. Левандовски в Барселоне, Зинченко ближе к Арсеналу, ставим на Фулхэм

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

17 июля 2022, 10:34 | Обновлено 17 июля 2022, 10:38
397
0
ВИДЕО. Левандовски в Барселоне, Зинченко ближе к Арсеналу, ставим на Фулхэм
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Левандовски попрощался с игроками Баварии
2. Арсенал и Ман Сити устно согласовали трансфер Зинченко
3. Челси подписал Кулибали
4. Прогноз на матч Бенфика – Фулхэм

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Источник Sport.ua
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