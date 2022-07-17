ВИДЕО. Левандовски в Барселоне, Зинченко ближе к Арсеналу, ставим на Фулхэм

1. Левандовски попрощался с игроками Баварии

2. Арсенал и Ман Сити устно согласовали трансфер Зинченко

3. Челси подписал Кулибали

4. Прогноз на матч Бенфика – Фулхэм

Эти и другие важные новости дня, смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.