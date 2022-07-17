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  4. «Неожиданно для нас». В УАФ прокомментировали закрытие каналов Футбол
Украина. Премьер лига
17 июля 2022, 10:08 |
492
0

«Неожиданно для нас». В УАФ прокомментировали закрытие каналов Футбол

Неожиданно для всех

17 июля 2022, 10:08 |
492
0
«Неожиданно для нас». В УАФ прокомментировали закрытие каналов Футбол
footballua.tv

Украинская ассоциация футбола пока не знает, кто будет транслировать новый сезон УПЛ, а также матчи сборных Украины разных возрастов.

В УАФ не ожидали закрытия каналов Футбол 1/2/3.

«Закрытие «Футболов» стало неожиданностью не только для работников каналов. Рано комментировать, что будет дальше. Ведем переговоры с обладателями прав, результат будет позже», - заявили в УАФ.

Футболы транслировали матчи УПЛ, а также сборной Украины и Украины U-21.

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Источник UA-Football
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