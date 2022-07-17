«Это было особенное время». Левандовски попрощался с Баварией

Форвард Роберт Левандовски перед своим трансфером в «Барселону» попрощался с «Баварией». Подписание контракта с испанским клубом должны оформить в ближайшие дни.

«У меня не было времени нормально подготовить прощание с командой, все произошло очень быстро. Это были особенные для меня сезоны в составе «Баварии», я их никогда не забуду».

«Провел в Мюнхене отличное время. Успел попрощаться с ребятами, но уже скоро улетаю», - сказал Левандовски.

В составе мюнхенского гранда Левандовски выиграл 8 титулов чемпиона Германии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Клубный чемпионат мира и три Кубка Германии.