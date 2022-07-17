«Это было особенное время». Левандовски попрощался с Баварией
Форвард переезжает в Испанию
Форвард Роберт Левандовски перед своим трансфером в «Барселону» попрощался с «Баварией». Подписание контракта с испанским клубом должны оформить в ближайшие дни.
«У меня не было времени нормально подготовить прощание с командой, все произошло очень быстро. Это были особенные для меня сезоны в составе «Баварии», я их никогда не забуду».
«Провел в Мюнхене отличное время. Успел попрощаться с ребятами, но уже скоро улетаю», - сказал Левандовски.
В составе мюнхенского гранда Левандовски выиграл 8 титулов чемпиона Германии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Клубный чемпионат мира и три Кубка Германии.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Марьян оформил «гол+пас» в товарищеском матче
Ярослав снова будет носить «оранжево-черные» цвета