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  4. «Это было особенное время». Левандовски попрощался с Баварией
Германия
17 июля 2022, 09:45 |
288
0

«Это было особенное время». Левандовски попрощался с Баварией

Форвард переезжает в Испанию

17 июля 2022, 09:45 |
288
0
«Это было особенное время». Левандовски попрощался с Баварией
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард Роберт Левандовски перед своим трансфером в «Барселону» попрощался с «Баварией». Подписание контракта с испанским клубом должны оформить в ближайшие дни.

«У меня не было времени нормально подготовить прощание с командой, все произошло очень быстро. Это были особенные для меня сезоны в составе «Баварии», я их никогда не забуду».

«Провел в Мюнхене отличное время. Успел попрощаться с ребятами, но уже скоро улетаю», - сказал Левандовски.

В составе мюнхенского гранда Левандовски выиграл 8 титулов чемпиона Германии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Клубный чемпионат мира и три Кубка Германии.

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Бавария Барселона Роберт Левандовски
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Источник Sky Sports
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