Зинченко - в списке Ман Сити на турне в США, Арсенал хочет быстрый трансфер

По информации Sky Sports, «Арсенал» хочет уже на следующей неделе закрыть вопрос с «Манчестер Сити» по поводу трансфера Александра Зинченко.

Украинец близок к переходу в лондонскую команду за 30-35 миллионов фунтов. Сообщается, что с условиями личного контракта проблем не будет.

При этом Зинченко включен в заявку «Манчестер Сити» на предсезонное турне в США.

Игрок стабильно завоевывает трофеи в составе команды Хосепа Гвардиолы, но его игровое время постепенное падает. В прошлом сезоне АПЛ Александр провел 15 матчей.