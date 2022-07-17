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  4. Зинченко - в списке Ман Сити на турне в США, Арсенал хочет быстрый трансфер
Англия
17 июля 2022, 09:22 | Обновлено 17 июля 2022, 10:17
600
0

Зинченко - в списке Ман Сити на турне в США, Арсенал хочет быстрый трансфер

Украинец пока в планах Хосепа Гвардиолы

17 июля 2022, 09:22 | Обновлено 17 июля 2022, 10:17
600
0
Зинченко - в списке Ман Сити на турне в США, Арсенал хочет быстрый трансфер
Skysports.com

По информации Sky Sports, «Арсенал» хочет уже на следующей неделе закрыть вопрос с «Манчестер Сити» по поводу трансфера Александра Зинченко.

Украинец близок к переходу в лондонскую команду за 30-35 миллионов фунтов. Сообщается, что с условиями личного контракта проблем не будет.

При этом Зинченко включен в заявку «Манчестер Сити» на предсезонное турне в США.

Игрок стабильно завоевывает трофеи в составе команды Хосепа Гвардиолы, но его игровое время постепенное падает. В прошлом сезоне АПЛ Александр провел 15 матчей.

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Источник: Зинченко согласовал с Арсеналом условия личного контракта
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Манчестер Сити Александр Зинченко Арсенал Лондон
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Источник Sky Sports
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