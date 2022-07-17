Украина. Премьер лига17 июля 2022, 08:40 |
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ВИДЕО. Траоре вернулся в Шахтер и приступил к работе
Форвард уже в расположении команды
17 июля 2022, 08:40 |
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Нападающий Лассина Траоре, который восстановился после тяжелой травмы, стал единственным легионером в составе «Шахтера».
Игрок уже присоединился к тренировкам команды.
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