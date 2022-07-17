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  4. ВИДЕО. Траоре вернулся в Шахтер и приступил к работе
Украина. Премьер лига
17 июля 2022, 08:40 |
71
0

ВИДЕО. Траоре вернулся в Шахтер и приступил к работе

Форвард уже в расположении команды

17 июля 2022, 08:40 |
71
0
ВИДЕО. Траоре вернулся в Шахтер и приступил к работе
shakhtar.com

Нападающий Лассина Траоре, который восстановился после тяжелой травмы, стал единственным легионером в составе «Шахтера».

Игрок уже присоединился к тренировкам команды.

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Источник Sport.ua
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