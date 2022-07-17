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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Монако подписал форварда сборной Швейцарии
Франция
17 июля 2022, 05:31 |
31
0

ОФИЦИАЛЬНО. Монако подписал форварда сборной Швейцарии

Брель Эмболо продолжит карьеру во Франции

17 июля 2022, 05:31 |
31
0
ОФИЦИАЛЬНО. Монако подписал форварда сборной Швейцарии
ФК Монако. Брель Эмболо

Французский «Монако» объявил о заключении контракта с форвардом сборной Швейцарии Брелем Эмболо. Соглашение рассчитано на четыре сезона.

Эмболо зарекомендовал себя в немецкой Бундеслиге, где он выступал в составе «Шальке» и менхенгладбахской «Боруссии».

За свою национальную сборную Эмболо провел 56 матчей, в которых забил 9 голов.

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Источник ФК Монако
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