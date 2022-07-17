ОФИЦИАЛЬНО. Монако подписал форварда сборной Швейцарии

Французский «Монако» объявил о заключении контракта с форвардом сборной Швейцарии Брелем Эмболо. Соглашение рассчитано на четыре сезона.

Эмболо зарекомендовал себя в немецкой Бундеслиге, где он выступал в составе «Шальке» и менхенгладбахской «Боруссии».

За свою национальную сборную Эмболо провел 56 матчей, в которых забил 9 голов.