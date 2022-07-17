Франция17 июля 2022, 05:31 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Монако подписал форварда сборной Швейцарии
Брель Эмболо продолжит карьеру во Франции
17 июля 2022, 05:31 |
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Французский «Монако» объявил о заключении контракта с форвардом сборной Швейцарии Брелем Эмболо. Соглашение рассчитано на четыре сезона.
Эмболо зарекомендовал себя в немецкой Бундеслиге, где он выступал в составе «Шальке» и менхенгладбахской «Боруссии».
За свою национальную сборную Эмболо провел 56 матчей, в которых забил 9 голов.
🆕✍️🇨🇭#BienvenueEmbolo pic.twitter.com/NGYWCKtfbW— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) July 15, 2022
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